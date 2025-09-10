본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프]

입력2025.09.10 08:00

시계아이콘00분 42초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①금값 올해 37% 급등…일주일 만에 3600달러 돌파
②삼성바이오로직스, 美 제약사와 1.8조원대 수주 계약
③'9·7 대출규제' 첫날 시스템 혼란…비대면 주담대 중단

MARKET INDEX : Year to date
또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○뉴욕증시 3대지수 모두 사상 최고 경신

○'반토막' 연간 고용도 무난히 소화

○아이폰 17 공개에도 애플 1.5% ↓

Top3 NEWS
■ 美 금리 인하 기대감·Fed 독립성 우려에…금값 3600달러 '최고가'
○금값, 3주 새 9% 상승
○올들어 누적상승률 37%
○투자자들, 쿡 Fed 이사 해임 결론 주시
■ 삼성바이오, 美 관세 압박에도 또 초대형 계약…1.8조 CMO 수주
○창사 이래 두번째 큰 규모
○올해 2조 계약 이어 초대형 수주
○창립 이래 누적 수주 총액 27조 ↑
■ 가을 이사철 앞두고 전세대출 축소…9·7대책 후폭풍
○이번에도 '즉시 시행'…현장 혼선 커져
○전세대출 한도 축소로 신용대출 풍선효과 우려
○"담보대출보다 리스크 큰 만큼 은행 입장에서도 큰 부담"
그래픽 뉴스 : "어머니가 실종됐습니다"…이런 환자 급증에 보험사도 움직였다
또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○손보사, 치매환자와 가족 대상 보험상품 '배타적 사용권' 획득

○생보사도 기존 상품에 '치매 보장' 결합해 점유율 확보 나서

○올해 상반기 치매·간병 초회보험료 821억원…지난해 전체 83% 육박

the Chart : 환율 하락에 은행 자본건전성 개선…2Q 보통주자본비율 0.38%p ↑
또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○원·달러 환율 하락에 은행 CET1 비율 개선

○국내 모든 은행 국제 자본건전성 지표 충족

○금감원 "국내외 경기변동 불확실…모니터링 지속"

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 에스투더블유 청약, 예정공모가 1만1400~1만3200원


해외

01:00 미국 미 에너지청(EIA)단기에너지전망(STEO)

05:30 미국 미국석유협회주간 원유 재고

10:30 중국 생산자물가지수(YoY) (8월)

21:30 미국 생산자물가지수(MoM) (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 20℃(2) ｜최고기온 : 32℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최대치' 다시 쓴 대만 한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

새로운 이슈 보기