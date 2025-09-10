또 천장 뚫은 금값 사상 최고 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①금값 올해 37% 급등…일주일 만에 3600달러 돌파
②삼성바이오로직스, 美 제약사와 1.8조원대 수주 계약
③'9·7 대출규제' 첫날 시스템 혼란…비대면 주담대 중단
MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 3대지수 모두 사상 최고 경신
○'반토막' 연간 고용도 무난히 소화
○아이폰 17 공개에도 애플 1.5% ↓
Top3 NEWS
■ 美 금리 인하 기대감·Fed 독립성 우려에…금값 3600달러 '최고가'
○올들어 누적상승률 37%
○투자자들, 쿡 Fed 이사 해임 결론 주시
■ 삼성바이오, 美 관세 압박에도 또 초대형 계약…1.8조 CMO 수주
○올해 2조 계약 이어 초대형 수주
○창립 이래 누적 수주 총액 27조 ↑
■ 가을 이사철 앞두고 전세대출 축소…9·7대책 후폭풍
○전세대출 한도 축소로 신용대출 풍선효과 우려
○"담보대출보다 리스크 큰 만큼 은행 입장에서도 큰 부담"
그래픽 뉴스 : "어머니가 실종됐습니다"…이런 환자 급증에 보험사도 움직였다
○손보사, 치매환자와 가족 대상 보험상품 '배타적 사용권' 획득
○생보사도 기존 상품에 '치매 보장' 결합해 점유율 확보 나서
○올해 상반기 치매·간병 초회보험료 821억원…지난해 전체 83% 육박
the Chart : 환율 하락에 은행 자본건전성 개선…2Q 보통주자본비율 0.38%p ↑
○원·달러 환율 하락에 은행 CET1 비율 개선
○국내 모든 은행 국제 자본건전성 지표 충족
○금감원 "국내외 경기변동 불확실…모니터링 지속"
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 에스투더블유 청약, 예정공모가 1만1400~1만3200원
○해외
01:00 미국 미 에너지청(EIA)단기에너지전망(STEO)
05:30 미국 미국석유협회주간 원유 재고
10:30 중국 생산자물가지수(YoY) (8월)
21:30 미국 생산자물가지수(MoM) (8월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
