서울과기대, ‘2025 ST 커리어박람회’ 성황리 개최

서울과학기술대학교 취업진로본부(대학일자리플러스센터)는 '2025학년도 ST 커리어박람회'를 성황리에 마쳤다고 10일 밝혔다.

ST 커리어박람회 현장. 서울과학기술대학교

이번 박람회는 재학생·졸업생·지역 청년의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위해 지난 4일 교내 체육관과 테크노큐브 12층 큐브홀에서 열렸으며, 모두 1200여명의 학생이 참여했다. ▲동문 멘토링 ▲동문 특강 ▲청년고용정책 안내 등의 취업 지원 프로그램과 함께 이력서 사진 촬영, 확장현실(XR)·가상현실(VR) 체험, 취업 타로, 캐리커처 등 참여형 부대행사를 운영해 만족도를 높였다.

ST 커리어박람회 현장을 찾은 김동환 총장. 서울과학기술대학교

특강은 삼성전자 DS부문에 재직 중인 동문이 연사로 나서 16년간의 반도체 현장 경험을 바탕으로 글로벌 산업 동향과 실질적인 취업 전략을 공유했다.

또한 다양한 산업 현장에서 활약하는 30여명의 동문이 멘토로 참여해 후배들에게 취업 노하우를 전수했다. 학생들은 현직자의 생생한 경험담을 통해 채용 과정과 직무 역량 개발 방안에 대한 구체적인 조언을 얻을 수 있었다.

정호연 취업진로본부장은 "이번 행사는 단순한 채용 정보 제공을 넘어 선배와의 네트워킹을 통해 학생들이 진로를 탐색하고 자신감을 얻는 소중한 기회였다"며 "앞으로도 ST커리어멘토로 활동 중인 동문과 함께 학생들이 자신만의 커리어를 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





최영찬 기자



