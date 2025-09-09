본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

현대미술과 럭셔리 쇼핑이 만났다!… 롯데백화점 부산본점, '아트 인 에비뉴엘' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.09 09:48

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 21일까지 에비뉴엘서 현대미술 작가 3인의 작품 전시

갤러리 감각-새로운 소비 경험… 회화·조형 등 다양한 작품

롯데백화점 부산본점은 오는 9월 21일까지 '아트 인 에비누엘(Art in AVENUEL)' 전시를 열고, 백화점 공간을 갤러리처럼 연출해 고객들에게 차별화된 문화·쇼핑 경험을 제공한다.

아트 인 에비뉴엘. 롯데백화점 부산본점 제공

아트 인 에비뉴엘. 롯데백화점 부산본점 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 전시는 강민기, 이훈상, 미타 등 동시대 현대미술을 대표하는 작가 3인의 작품을 선보인다.


회화·조형 등 다양한 장르를 아우르는 작품들을 백화점 내 주요 공간에 설치해, 일상적인 쇼핑 과정에서 자연스럽게 예술을 경험할 수 있도록 기획했다.

특히 에비뉴엘 공간의 고급스러운 분위기와 현대미술 콘텐츠를 접목해, 단순한 소비 공간을 넘어 예술을 매개로 한 새로운 감각적 경험을 선사한다. 고객들은 작품과 쇼핑을 동시에 즐기며, 예술이 생활 속에서 어떻게 스며드는지 체감할 수 있다.


에비뉴엘 2층에 위치한 갤러리티에서는 김영곤 작가 초대 개인전 '꿈꾸는 오후(Dreaming afternoon)'를 진행한다. 대표 연작 '드림보이'와 '드림걸'을 비롯해 회화 작품 30여점을 선보이며, 바쁜 일상 속에서도 잠시 꿈꾸는 여유와 작은 행복을 전하고자 하는 의도가 담긴 전시 제목처럼 관람객에게 위로와 감동을 전한다.


김영곤 작가는 일상의 단편적인 순간을 작품으로 담아내며, 화려한 기교보다는 담백하고 직관적인 표현을 통해 관람객이 공감과 편안함을 느낄 수 있는 장면을 그려온 것으로 잘 알려져 있다.

롯데백화점 부산본점 이승주 해외패션팀장은 "아트 인 에비뉴엘은 쇼핑과 문화가 결합한 새로운 형태의 체험형 콘텐츠로, 고객들에게 차별화된 가치를 제공하는 것이 목표"라며 "앞으로도 예술, 패션 등 다양한 장르를 융합한 복합 문화 프로그램을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

佛바이루 정부 불신임…9개월만에 총사퇴

새로운 이슈 보기