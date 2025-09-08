본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시의회 "골목형상점가 시설현대화 국비지원 연장해야"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.08 18:38

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시도의장협에 건의안 제출…"지역경제 활성화"

광주시의회 전경.

광주시의회 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주시의회(의장 신수정)는 '골목형상점가 시설현대화 사업 국비 지원 연장 촉구 건의안'을 대한민국시도의회의장협의회에 안건으로 제출했다고 8일 밝혔다.


건의안은 지난 2002년부터 국비 지원으로 추진돼온 전통시장 및 상점가 시설 현대화 사업이 2026년 종료 예정돼 이제 막 활성화 단계에 들어선 골목형상점가의 성장을 위한 국비 지원 연장이 반드시 필요하다는 점을 강조하고 있다.

골목형상점가는 대체로 영세 상인들로 구성돼 있으며, 화재 예방 안전시설, 고객 편의시설, 노후건물 개보수 등 현대화 수요가 크지만, 지자체 재원만으로는 수요를 충족하기 부족한 상황이다.


특히 정부 지원이 중단될 경우 소상공인의 경쟁력 확보가 어려워지고, 지역 상권에도 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기되고 있다.


신수정 의장은 "골목형상점가는 지역주민들의 생활과 밀접한 생활상권이자, 소상공인 생존과 지역경제 회복의 중요한 축이다"며 "국비 지원이 중단된다면 지역경제 선순환 구조가 흔들릴 수 있는 만큼 정부가 반드시 지원을 연장해야 한다"고 강조했다.

한편 이번 안건은 오는 23일 서울에서 열릴 예정인 대한민국시도의회의장협의회 제5차 임시회에서 정식 안건채택 여부가 결정되며, 정식 안건으로 채택되면 협의회 명의로 중앙정부에 공식 건의된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기