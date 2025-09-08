본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

한국고전번역원, 초등학생 대상 '한국 고전 활용 공모전' 개최

서믿음기자

입력2025.09.08 15:58

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고전 읽고 그리기, 고전명구 부문
최우수상, 교육부장관상 상금 50만원

한국고전번역원은 '제17회 한국고전종합DB 활용 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.

한국고전종합DB 활용 공모전 포스터. 한국고전번역원

한국고전종합DB 활용 공모전 포스터. 한국고전번역원

AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 한국고전종합DB의 인지도를 높이고 활용을 활성화하기 위한 취지로 마련됐다. 공모 부문은 ▲고전 읽고 그리기 ▲고전명구 두 분야다.


'고전 읽고 그리기' 부문은 초등학생 및 동 연령대 학교 밖 청소년(만 7세~12세)을 대상으로 한다. 한국고전번역원이 지정한 도서 3권 '눈 셋 달린 개', '아하! 자연에서 찾는 비밀', '나는야, 이야기 먹는 도깨비!' 중 한 권을 읽고, 해당 도서를 주제로 한 그림을 제작해 온라인으로 제출하면 된다. 이 도서는 한국고전번역원 전자책 라이브러리의 '고전대중화도서'에서 확인할 수 있다.

시상은 ▲최우수상 1명(교육부장관상, 상금 50만원) ▲우수상 3명(한국고전번역원장상, 상금 각 30만원) ▲장려상 6명(한국고전번역원장상, 상금 각 20만원)으로 진행한다.


'고전명구' 부문은 한국고전종합DB에 수록된 고전 속 지혜와 교훈을 현대적 감각으로 재해석해 짧고 의미 있는 명구와 해설을 작성하는 방식으로 진행한다. 국민 누구나 참여할 수 있으며, 총 6명을 선정해 한국고전번역원장상과 상금 각 30만원을 수여한다.


접수는 오는 10월24일까지이며, 자세한 내용은 한국고전종합DB 활용 공모전' 홈페이지에서 확인할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

日자민당 차기 총재 경쟁 급물살…추천인 확보전 치열

새로운 이슈 보기