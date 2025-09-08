본문 바로가기
김건희특검, '이우환 그림 선물 의혹' 김상민 압수수색…내일 소환조사

염다연기자

입력2025.09.08 15:47

특검, 내일 '공천개입 의혹' 김상민 소환
공천 목적으로 김 여사에 그림 선물한 의혹
'매관매직 의혹' 관련 한덕수 전 총리도 조사

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김상민 전 검사의 주거지 압수수색에 나선 가운데, 오는 9일에는 소환해 조사하기로 했다. 특검팀은 '김 여사 공천개입 의혹'과 관련해 김 전 검사가 공천을 받기 위해 이우환 화백의 그림을 건넨 것으로 의심하고 있다.

총선 출마 기자회견하는 김상민 검사. 연합뉴스

총선 출마 기자회견하는 김상민 검사. 연합뉴스

8일 특검팀 관계자는 정례 브리핑에서 "특검은 9일 오전 10시 김 전 부장검사를 소환 조사할 예정"이라고 밝혔다. 김 전 검사도 출석요구에 응한다는 입장인 것으로 전해졌다. 특검팀은 이날 오전부터 김상민 전 부장검사의 지방 소재 주거지에 대한 압수수색을 실시하고 있다.


공천개입 의혹에는 김 여사가 김 전 검사를 지난해 총선에서 김영선 전 국민의힘 의원 선거구인 경남 창원 의창에 출마시키고자 힘을 썼다는 내용이 포함돼있다.

당시 김 전 의원을 도왔던 '정치 브로커' 명태균씨는 "김 여사가 창원 의창구에서 김 전 검사가 당선될 수 있도록 지원하라. 그러면 선거 이후 장관 또는 공기업 사장 자리를 주겠다고 말했다"고 주장해왔다. 그러나 김 전 검사는 이후 경남 창원 의창 지역구에서 공천을 받지는 못했고, 같은 해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다.


최근 특검팀은 김 여사 오빠의 장모 집 압수수색 과정에서 발견된 이 화백의 그림 '점으로부터 No. 800298'의 구매자가 김 전 검사라는 사실이 확보한 것으로 알려졌다. 특검팀은 김 여사 측이 그림을 건네받은 대가로 김 전 검사의 총선 공천에 개입한 게 아닌지 의심하고 있다.


특검팀은 오는 9일 오전 10시 김 전 검사를 피의자 신분으로 불러 이 화백의 그림 등에 관해 캐물을 것으로 보인다.

'매관매직 의혹' 관련 한덕수 9일 소환

아울러 특검팀은 오는 9일 국무총리 비서실장 자리를 둘러싼 '매관매직 의혹'과 관련해 한덕수 전 국무총리를 소환한다. 당초 특검팀은 한 전 총리를 오전 10시에 소환할 계획이었으나, 오후 2시로 출석 시간을 변경했다고 밝혔다.

12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다. 2025.08.27 윤동주 기자

12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다. 2025.08.27 윤동주 기자

특검팀은 한 전 총리에게 비서실장을 뽑을 당시 윗선의 개입이 있었는지 등을 물어볼 전망이다.

이봉관 서희건설 회장은 2022년 3월 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물하며 사위인 박성근 변호사가 공직에서 일할 기회를 달라는 취지의 인사 청탁을 했다고 자수서를 제출한 바 있다. 박 변호사는 실제 목걸이 전달 약 3개월 뒤 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
