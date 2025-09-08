[포토] 기자회견 열고 봉변당한 독립기념관장...시민단체 “김형석 파면”

김형석 독립기념관장이 8일 기자회견을 위해 국회 소통관으로 들어서며 시민단체의 항의를 받고 있다.







