구직자 1인당 일자리 0.44개 'IMF 이후 최저'…"상승 추세는 긍정적"

제조업 중심 고용 부진…구인 배수 0.44

국내 노동시장이 얼어붙고 있다. 8월 기준 구직자 1인당 일자리 수가 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 27년 만에 최저치를 기록했다.

일자리 박람회를 찾은 구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있는 모습.

고용노동부가 8일 발표한 '고용행정통계로 본 노동시장 동향'에 따르면 고용서비스 통합 플랫폼 '고용24'의 8월 신규 구인 인원은 15만5000명으로 전년 동월 대비 2만7000명(15%) 줄었다. 반면 고용24 신규 구직 인원은 지난달 35만2000명으로 1만4000명 늘었다.

구직자 1인당 일자리 수를 뜻하는 구인 배수는 0.44로 집계됐다. 이는 지난해 같은 달(0.54)보다 낮은 수준으로 1998년 8월(0.26) 이후 최저치다. 다만 노동부는 구인 배수가 올해 1월 0.28을 기록한 후 상승하고 있다며 향후 일자리 시장을 긍정적으로 전망했다.

상시근로자의 고용보험 가입자 수는 1562만7000명으로 지난해보다 18만2000명(1.2%) 증가했다. 2022년 이후 증가 폭이 둔화하는 가운데 올해 들어서는 5개월 연속 18만명대 증가세를 유지하고 있다.

제조업·건설업 부진, 서비스업 고용 견인

업종별로는 서비스업 가입자가 20만9000명 늘며 고용을 견인했으나 제조업과 건설업 가입자는 각각 1만명, 1만8000명 줄었다. 제조업은 수출 부진과 경기 침체의 영향을 받았고 건설업은 업황 불황이 주요 원인으로 꼽혔다. 제조업은 금속가공·섬유·기계장비 등에서 감소세가 두드러졌으며 건설업은 종합건설업을 중심으로 25개월 연속 내림세를 기록했다.

연령별로는 30대·50대·60세 이상에서 증가세가 있었으나 29세 이하와 40대는 줄었으며 성별로는 남성 가입자가 859만4000명으로 전년 대비 4만명 늘었고 여성 가입자는 703만3000명으로 14만2000명 증가했다.

구직급여 신규 신청자는 8만1000명으로 1년 전보다 5000명(6.3%) 감소했다. 반면 지급자는 63만8000명으로 1만2000명(2%) 늘었고 지급액은 1조329억원으로 74억원(0.7%) 증가했다. 천경기 노동부 미래고용분석과장은 "비자발적 실직이 줄고 있어 하반기에는 지급액이 줄어들 가능성이 있다"고 전망했다.





