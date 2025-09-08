여야 웃으며 손잡았지만…정청래 "내란종식" 장동혁 "특검탄압"

이재명·정청래·장동혁 웃으며 악수

장동혁 "악수하려 마늘먹어" 농담

화기애애 오찬…현안 입장차는 여전

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 8일 이재명 대통령과의 오찬 회동에서 웃으며 손을 맞잡았다. 하지만 최근 내란 특검팀의 수사와 각종 민주당 주도 입법·개혁에 대해선 상반된 입장을 유지했다.

정 대표와 장 대표는 이날 용산 대통령실에서 열린 이 대통령과의 오찬 시작에 앞서 환하게 웃으며 서로 악수를 했다. 앞서 정 대표는 당대표 당선 후 "내란 세력과는 악수하지 않겠다"며 국민의힘과의 소통을 거부한 바 있어 이날 여야 대표의 악수 여부에 관심이 쏠렸으나 이날 회동은 표면적으로 화기애애한 분위기 속에 시작됐다.

이날 이 대통령과 정 대표, 장 대표 세 명이 함께 손을 맞잡고 활짝 미소를 짓는 모습도 연출됐다. 기념 촬영을 마친 후 이 대통령이 장 대표에게 "먼저 축하드린다"고 인사했고 이에 장 대표는 "감사하다"고 답했다. 이 대통령이 "어려운 환경인데 국정도 많이 도와주시고"라고 말하자 장 대표는 "대화하고 소통할 수 있는 자리 마련해 주셔서 감사드린다"고 말했다.

장 대표는 인사말에서 "오늘 제가 정 대표와 악수하려고 당대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했다. 미처 100일이 안 됐는데 오늘 이렇게 악수에 응해 주셔서 감사드린다"며 농담으로 말문을 열었다. 하지만 뒤이어 노란봉투법과 부동산 정책, 특검 수사 등을 언급하며 우려를 표했다.

장 대표는 "취임 100일을 한마디로 표현하면 불확실성과 불안감이 증가한 시기가 아니었나 싶다"며 "관세 협상이 아직 진행 중인 와중에 조지아주 사태 같은 일이 벌어져서 국민들의 불안감이 높아지고 있는 것 같다"고 했다. 이어 "대외적인 여건이 녹록지 않은데 국내 기업들의 기업 환경도 녹록지 않다"며 "상법, 노란봉투법이 통과됐고 중대재해처벌법에 대해서 강력한 적용을 말하면서 건설 경기가 악화되고 있고 내수 부진이 이어지고 있다"고 강조했다.

특히 장 대표는 최근 내란 특검팀의 국민의힘 의원실·원내대표실 등 압수수색 시도를 시사하면서 "만약에 특검이 계속 야당을 탄압하고 국회가 정상적으로 돌아가는 것을 막는다면 결국 특검이 겨냥하는 것은 야당이 아니라 국민이고 민생일 수밖에 없다"며 "국제적으로는 이런 특검의 무리한 수사가 인권 유린이나 종교 탄압으로도 비춰질 수 있다"고 지적했다.

장 대표는 "특검을 연장하겠다는 법안이나 특별재판부를 설치하겠다는 법안들에 대해선 대통령이 과감하게 재의요구권을 행사해달라는 건의를 드린다"며 "그렇지 않다면 이런 법안들이 결국 대통령의 뜻과 같은 것이 아니겠나라고 국민이 오해할 수도 있다"고 주장했다.

그러면서 "대통령이 정치를 복원하는 데 중심적인 역할을 해준다면 야당도 비판할 것은 비판하되 민생을 위해서 머리를 맞대고 협조할 부분은 적극 협조해 나가도록 하겠다"며 "소통 창구를 계속 열어달라"고 덧붙였다.

장 대표 발언이 끝나자 이 대통령은 "더 세게 하실 줄 알았는데"라고 말했다.

정청래 대표는 이어진 인사말에서 "내란에 가담한 내란 우두머리와 주요 임무 종사자, 부화수행한 내란 세력들을 철저하게 척결하고, 처벌의 역사 교훈으로 남겨야 한다"며 "오늘의 죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 준다는 말을 명심해야 할 것"이라고 국민의힘을 겨냥했다.

정 대표는 "대한민국도 적어도 내란과 외환에 대해서는 무관용의 원칙으로 다스려야 한다"며 "내란 종식에 여야가 따로 있을 수 없다. 오늘 여야가 만난 만큼 비상계엄에 대해 책임 있는 세력들은 국민에게 진정 어린 사과를 하고, 내란 종식에 서로 협력했으면 좋겠다"고 강조했다.

민주당 주도 검찰·언론·사법개혁에 대해선 "여야가 머리를 맞대고 좋은 대안도 제시하고, 좋은 토론도 해서 좋은 결과를 이끌어냈으면 좋겠다"며 "국민의 개혁에 대한 열망을 국회가 받아 안아야 한다"고 말했다.

또 "외교, 안보, 국방만큼은 여야가 정파 이익보다 국가 이익을 먼저 생각하는 대승적 차원의 협력을 기대한다"며 "오늘 대통령 주선으로 여야가 만났으니 향후 건설적인 여야의 대화가 복원되기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.

정 대표는 이 대통령에 대해선 "한미정상회담을 역대급 성공으로 이끌어 주셔서 국민들께 큰 희망을 주신 데 대해서도 감사드린다"며 "이재명 정부의 출범만으로 코스피 주가지수가 3200을 뛸 만큼 경제에 긍정적인 시그널을 주고 있다"고 말했다.





