박범인 금산군수, 야구 발전 위해 허구연 KBO 총재 면담

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.08 14:31

금산군 야구 발전과 인프라 확충 관련 협력 논의

사진=금산군 제공

금산군의 야구 발전을 위해 박범인 금산군수와 허구연 한국야구위원회(KBO)가 지난 5일 군청 군수실에서 만났다.


이번 만남은 금산군 야구 발전과 인프라 확충을 위해 허 총재와의 협력을 논의하고자 군의 요청으로 추진됐다.

군은 스포츠 인프라 강화를 통해 지역 야구 활성화와 지역 주민들의 스포츠 참여를 촉진할 방침이다.


허 총재는 금산군의 요청에 긍정적인 반응을 보였으며 향후 협력을 지속해 나가기로 했다.


박범인 금산군수, 야구 발전 위해 허구연 KBO 총재 면담

박범인 금산군수는 "야구를 중심으로 지역 스포츠 산업을 발전에 나서고자 한다"며 "앞으로 허구연 총재와의 힘을 모아 가길 기대한다"고 말했다.

허구연 총재는 "지속해서 한국 야구가 발전할 수 있도록 금산군과 협력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
