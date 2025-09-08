충남 수능 응시생 1만9262명…전년보다 1564명↑

2007년생 증가·졸업생·검정고시생 꾸준한 증가 영향

충남교육청 전경

충남에서 2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서 접수 결과 총 1만9262명이 지원해 지난해보다 1564명이 늘어난 것으로 나타났다.

8일 충남교육청에 따르면 지난 8월 21일부터 9월 5일까지 진행된 접수에서 ▲재학생 1만4751명(76.6%) ▲졸업생 3775명(19.6%) ▲검정고시생 736명(3.8%)이 지원했다.

성별로는 남자 9783명(50.8%), 여자 9479명(49.2%)이다.

시험지구별로는 천안(558명), 아산(448명), 서산(344명), 홍성(178명), 보령(40명), 논산계룡(37명)이 증가했고, 공주에서만 41명이 줄었다. 이는 2007년 출생자 증가로 고3 재학생 수가 많아진 영향으로 분석된다.

2026학년도 수능은 오는 11월 13일 치러지며, 예비소집은 11월 12일 오전 10시에 지정 고사장에서 진행된다.

충남교육청은 시험장 지정과 방송 장비 점검 등 준비를 철저히 해 "무결점 수능"을 치르겠다고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



