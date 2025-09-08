관광공사 대만에서 K콘텐츠 공연…8회 공연 전석 매진

한국관광공사는 지난 4일부터 7일까지 대만 타이베이 공연예술센터에서 K콘텐츠 공연을 선보였다고 8일 밝혔다. 관광공사는 400석 규모의 공연장에서 이뤄진 8번 공연이 모두 매진돼 3200여명이 다채로운 한국의 공연을 즐겼다고 설명했다.

'K-스테이지 쇼케이스(K-Stage Showcase)'라는 이름으로 국악 공연, 뮤지컬, 뮤직드라마 등 다양한 무대가 마련됐다.

대만 현지 번역소설 베스트셀러 1위에 오른 소설 '불편한 편의점'이 해외 최초로 뮤직드라마로 선보였으며 뮤지컬 배우 카이는 한국형 창작 뮤지컬의 대표곡을 불러 뜨거운 환호를 받았다. 불편한 편의점 공연에서는 인공지능(AI) 자막 지원 스마트 안경으로 관객들이 한국 공연을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있게 했다. 세븐, 김동준(제국의 아이들), 선예(원더걸스), 장동우(인피니트), 유권(블락비), 이지훈 등은 드라마 '드림하이'를 쇼뮤지컬 형태로 공연했다. 이 외에도 국립 국악원의 전통공연, 안성 남사당의 풍물 무대와 버나(접시돌리기) 등으로 한국의 멋과 흥을 현지에 전했다.

관광공사는 이번 쇼케이스를 통해 한국 공연에 대한 대만 현지의 높은 관심을 확인했다고 밝혔다. 사전 신청에는 1만7000여명이 몰렸으며 노쇼 방지를 위한 보증금 제도에도 불구하고 전 좌석 예약이 조기 마감됐다.

관광공사는 이번 쇼케이스를 통해 한국 공연의 매력을 맛본 현지인들이 '공연관광' 목적지로서 한국을 찾을 수 있도록 대만 현지 최대규모 온라인여행사 'KKday'와 함께 현장 판촉도 진행했다고 밝혔다.

김남천 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 "이번 행사에서 한국의 문화와 기술을 결합해 새로운 공연 관광 패러다임을 제시했다"며 "단순한 흥행을 넘어 공연예술이 방한 관광을 이끄는 또 하나의 킬러콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.





