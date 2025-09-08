본문 바로가기
김민석 총리 "역대 어느 정부보다 자본시장 존중할 것"

세종=김평화기자

입력2025.09.08 09:50

시계아이콘00분 45초 소요
투명·공정한 자본시장 토대 마련 당부

김민석 국무총리가 8일 "역대 어느 정부보다도 자본시장을 존중하는 정부가 되겠다"는 의지를 나타냈다.


김 총리는 이날 한국거래소를 방문해 "이재명 정부는 자본시장 등 생산 부문으로의 자금 유입 촉진을 통해 경제 활력을 제고하고, 성장 과실을 투자자에게 환원할 수 있는 선순환 구조를 확립하기 위해 최선을 다할 것"이라며 이렇게 말했다.

김민석 국무총리(왼쪽에서 두 번째)가 8일 한국거래소를 방문해 정은보 거래소 이사장(왼쪽에서 세번째) 등 관계자들과 기념 사진을 찍고 있다. 총리실 제공

김민석 국무총리(왼쪽에서 두 번째)가 8일 한국거래소를 방문해 정은보 거래소 이사장(왼쪽에서 세번째) 등 관계자들과 기념 사진을 찍고 있다. 총리실 제공

김 총리는 이 자리에서 한거래소 임원 및 자본시장 전문가와 자본시장 활성화를 위한 정책 방향을 경청하는 현장 간담회를 했다.


참석자들은 최근 우리 증시의 성과가 새 정부가 공약한 신(新) 자본시장적 정책(상법 개정 등)에 대한 시장 기대감이 반영된 측면이 있다고 언급했다. 그러면서 코스피 5000 달성 동력을 이어가기 위해서는 시장 기대에 부합하는 정책 일관성이 필요하다고 제언했다.


또 글로벌 보호무역주의 대두와 주력 산업의 글로벌 경쟁 심화 등 불확실성이 상존하고 있음을 지적하면서 자본시장 활력 제고를 통해 유망·첨단산업 등 생산 부문에 자금 공급을 확대, 성장 잠재력을 회복해야 한다고 강조했다.

김 총리는 "지금 우리 경제는 대내외적인 구조적 난제에 직면해있다"며 "이재명 정부 5년이 우리 경제의 명운을 좌우할 수 있는 만큼 자본시장 기대에 부응하고 경제 활력을 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.


김 총리는 한국거래소에 지난 7월 설치된 '주가조작 근절 합동대응단'을 이날 방문해, 자본시장 불공정 거래 대응 현황을 점검하기도 했다. 그는 주가조작 등 불공정 거래에 대한 철저한 색출 및 엄정 대응을 통해 투명하고 공정한 자본시장 육성 토대를 마련해 달라고 당부했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
