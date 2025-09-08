본문 바로가기
기업·CEO

포스코그룹, 안전혁신·미래전략 자문위 출범

조성필기자

입력2025.09.08 09:27

안전 기반 전략사업 발굴
사외 전문가 대거 참여

포스코그룹이 안전한 일터 조성과 미래 신사업 발굴을 위한 '안전혁신·미래전략 자문위원회'를 출범시켰다.


포스코그룹은 8일 회장 직속 독립 자문기구인 자문위를 설치하고 안전, 미래 신사업, 커뮤니케이션 등 3개 분과로 운영한다고 밝혔다. 각 분과에는 사외 전문가와 그룹 최고 경영진이 참여해 경영 방향 설정에 필요한 객관적이고 독립적인 조언을 제공한다.

서울 포스코센터 전경. 포스코홀딩스 제공

위원장은 박준식 한림대 부총장이 맡았다. 안전분과에는 김경문 성공회대 총장, 미래 신사업 분과에는 윤영철 플래닛03파트너스 부사장과 오대균 서울대 객원교수, 커뮤니케이션 분과에는 유승찬 스토리닷 대표가 전문위원으로 위촉됐다.


안전분과는 작업중지권 강화, 원·하청 통합 안전 관리 체계 구축, 인공지능(AI) 기술 적용 등 글로벌 수준의 안전혁신 방안을 제시한다. 이를 바탕으로 그룹 차원의 '안전 전문 회사' 전략 수립과 운영, 정책 제언으로까지 확대할 계획이다.


미래 신사업 분과는 에너지·환경·희토류 등 그룹 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 전략산업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 높이는 데 주력한다. 또 탄소중립과 에너지 전환 등 환경 변화에 대응하고 상생·협력 방안을 모색한다.

커뮤니케이션 분과는 자문위 논의 결과를 이해관계자들과 공유하고 정책기관 등과의 소통을 강화해 민관 협력 기반을 다져 나갈 예정이다.


자문위는 9일 전남 광양에서 출범식을 열고 월 1회 각 사업 현장에서 정례 회의를 개최한다. 필요시 외부 전문가를 초청해 의제를 구체화하는 등 운영을 이어갈 방침이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
