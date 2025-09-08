본문 바로가기
[오늘의신상] "다이노탱과 협업" 하이트진로, '테라 싱글몰트 에디션' 출시

임혜선기자

입력2025.09.08 09:17

호주 태즈메이니아 청정 맥아와 홉 100% 사용
디자인, '다이노탱'과 협업해 한정판 가치 강화

하이트진로 는 청정라거 테라의 프리미엄 한정판 맥주 '테라 싱글몰트 에디션'을 8일 출시한다고 밝혔다.


2022년 국내 라거 최초로 싱글몰트로 처음 선보인 '테라 싱글몰트 에디션'은 '1년에 단 한 번 만날 수 있는 라거 맥주'를 콘셉트 아래 올해로 4년째 한정 생산되고 있다.

[오늘의신상] "다이노탱과 협업" 하이트진로, '테라 싱글몰트 에디션' 출시
'테라 싱글몰트 에디션'은 섬의 40%가 유네스코 세계자연유산으로 지정된 세계적인 청정 지역 태즈메이니아 섬에서 자란 보리와 홉을 100% 사용했다. 제맥 과정은 100년 넘는 전통을 자랑하는 현지 제맥소 '조·화이트 몰팅스(Joe-White Maltings)'와 협업해 진행했으며, 태즈메이니아산 단일 품종 'ELLA 홉'을 사용해 부드럽고 향긋한 꽃 향을 구현했다.


특히 패키지에 삽입된 QR코드를 통해 '보리-몰트-맥주'로 이어지는 전 과정을 소비자가 직접 확인할 수 있도록 차별화했다.


올해는 IPX(구 라인프렌즈)가 지식재산권(IP) 사업을 전개 중인 인기 캐릭터 다이노탱(DINOTAENG)과 패키지 협업을 통해 한정판의 가치를 높였다. '테라 싱글몰트 에디션'은 355㎖와 500㎖ 캔 2종으로 출시돼 전국 대형마트와 편의점 등 가정 채널에서 판매된다.

오성택 하이트진로 전무는 "가치 소비를 원하는 소비자들의 니즈를 반영해 청정 원료로 만든 테라 싱글몰트 에디션을 매년 단 한 번 한정 출시하고 있다"며 "앞으로도 국내 맥주 시장을 선도하고 청정라거 테라의 브랜드 이미지를 더욱 강화하기 위해 차별화된 마케팅을 지속하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

