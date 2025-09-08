본문 바로가기
대전시, 100만원 추가 혜택...전기자동차 467대 추가 보급

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.08 09:11

국내 제작사와 협력해 1인당 100만원 혜택

대전시청 전경

대전시청 전경

전기 자동차 제작사가 50만 원을 할인하고 대전시가 추가로 50만 원을 할인해 1인당 총 100만 원의 추가 할인 혜택이 주어지는 하반기 전기자동차 지원 방안이 나왔다.


대전시는 2025년 하반기 전기자동차 추가 보급을 위해 국내 제작사와 협력, 총 467대(승용 413대, 화물 54대)를 보급할 계획이다.

이번 사업은 제작사 재정 지원을 활용한 것이 특징으로 대전시는 어려운 재정 여건 속에서도 보급 물량을 확대하기 위해 상반기 대비 시비 지원 단가를 최대 100만 원 줄이는 대신, 제작사와 협의해 각각 50만 원씩 부담하는 방안을 마련했다.


이로써 시는 기존보다 보조 단가를 낮추면서도 보급 대수를 확대할 수 있고, 시민들은 국내 제작사 차량을 구매할 경우 상반기와 동일한 수준의 혜택을 유지할 수 있다.


시는 이번 협의를 토대로 9월 중 세부 추진계획을 수립해 사업을 본격 추진할 예정이다.

문창용 대전시 환경국장은 "제작사와 협력을 통한 재정 지원이 전기차 보급 확대에 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "전기차 구매를 희망하는 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

