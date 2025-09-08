본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

함평군, 6·25 참전영웅 화랑무공훈장 수훈

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.08 08:27

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지난 4일 학교면 학나래문화센터에서 무공수훈훈장 전수식이 개최되고 있다. 전남 함평군 제공

지난 4일 학교면 학나래문화센터에서 무공수훈훈장 전수식이 개최되고 있다. 전남 함평군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 함평군은 나라를 위해 헌신한 6·25 참전 용사의 공로를 기리며 참전유공자에게 화랑무공훈장을 수훈했다고 8일 밝혔다.


지난 4일 학교면 학나래문화센터에서 열린 무공수훈훈장 전수식에는 6·25 전쟁 참전 영웅 이두형 상사(97)와 이상익 함평군수, 지역 기관·단체 관계자, 군 관계자, 유공 가족 등 70여명이 참여했다.

무공수훈훈장은 전투 중 현저한 무공을 세운 군인 등에게 수여되는 훈장으로, 전수식은 국방부와 행정안전부, 지방자치단체가 협력해 본인 또는 후손에게 훈장을 전달하는 '뒤늦은 훈장 전수 사업'의 일환으로 추진됐다.


수훈자 이두형 상사는 1948~1954년 부사관으로 복무하며 6·25 전쟁에 참전했다. 전장에서의 공로를 인정받아 1952년 은성화랑무공훈장과 무성화랑무공훈장을 수훈했으며, 이후 1954~1958년엔 장교로서 국가를 위해 봉사했다. 현재는 학교면에 거주 중이다.


이상익 군수는 "나라를 위해 몸 바쳐 싸운 영웅들의 숭고한 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 평화와 번영이 가능했다"며 "참전유공자에 대한 예우와 보훈 문화 확산에 지속해서 힘쓰겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"코스피 5000 간다" 상반기 수익률 1위 출발했는데…실망감에 갇힌 박스피[이재명 정부 100일] "코스피 5000 간다" 상반기 수익률 1위 출발했는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

콜드플레이 콘서트 '불륜' 걸린 여성 임원, 결국…

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기