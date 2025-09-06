본문 바로가기
"행복한 출산 준비하세요" 동해시, 예비부모 건강교실 운영

이종구기자

입력2025.09.06 10:29

강원도 동해시(시장 심규언)는 예비부모가 임신과 출산, 육아에 필요한 정보를 습득하고 안전하고 건강한 출산과 자녀 양육을 준비할 수 있도록 돕기 위해 '2025년 제2기 행복한 예비부모 건강교실'을 운영한다고 6일 밝혔다.

동해시가 '2025년 제2기 행복한 예비부모 건강교실'을 운영한다. 동해시 제공

동해시가 '2025년 제2기 행복한 예비부모 건강교실'을 운영한다. 동해시 제공

운영 기간은 오는 10월 31일까지이며, 지난 8월 사전 접수를 통해 보건소에 등록한 16주~26주 임산부와 예비 아빠 등 16명을 대상으로 진행된다.


프로그램은 임산부와 배우자가 함께 참여할 수 있는 실습과 특강으로 구성되며 △임산부 요가 △예비부모 특강 △싱잉볼 체험 △요리교실 △애착인형 만들기 등 다양한 체험 프로그램과 함께 출산 준비, 정서 교감 강화, 산후우울증 예방을 위한 임신·출산 교육 특강이 진행된다.

교육은 북삼건강생활지원센터와 동해요리학원에서 진행되며, 전문강사진이 참여해 임신·출산에 실질적으로 도움이 되는 다양한 정보를 제공할 예정이다.


김혜정 보건정책과장은 "예비부모 건강교실은 부모로서의 준비 과정을 돕는 의미 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 생애주기별 건강 증진을 위한 맞춤형 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
