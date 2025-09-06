"美, 우크라이나 종전시 '완충지대' 감시 주도 가능성"

우크라이나와 러시아가 전쟁을 끝내고 양국 사이에 완충지대가 조성될 시 미국이 주도적으로 해당 지역을 감시하는 역학을 맡을 것이라는 분석이 나왔다.

우크라이나 군대의 드론 사진. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

5일(현지시간) NBC뉴스 등 주요 외신에 따르면 미국은 종전 시 안전보장과 관련해 이 같은 방안을 검토하고 있다.

현재 유럽의 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 구상하는 완충지대 조성안은 우크라이나와 러시아 사이 40km 규모의 공간을 설치하자는 내용인데, 이때 미국이 드론과 위성 등을 동원해 완충지대를 감시하는 역할을 맡을 수 있다는 것이다.

아울러 나토 회원국이 아닌 사우디아라비아나 방글라데시 등 국가의 군대가 완충지대에 배치되는 방안도 검토되는 것으로 알려졌다. 러시아가 나토 회원국의 군대가 우크라이나에 주둔하는 방안을 거부하면서다.

이 밖에도 우크라이나에 대한 안전보장을 나토 전체가 아닌 각 회원국의 양자 협정으로 대체해 추진하는 방안도 고려될 것으로 보인다. 개별적으로 안전보장에 나설 경우 나토 집단방위 조항이 적용되지 않아 러시아의 반발을 누그러뜨릴 수 있기 때문이다.

다만 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 우크라이나에서 다른 나라 군대가 어떠한 역할을 하는 것도 반대한다는 입장을 재확인했다. 그는 "러시아와 우크라이나 모두를 위한 안전보장이 마련돼야 한다"고 말했다.

우크라이나 역시 완충지대 설치에 대해 부정적인 입장을 보이고 있다. 앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 완충지대 설치가 영토 포기를 의미하는 것이라며 반대에 나섰다.

한편 미국은 국방부를 중심으로 우크라이나 군 지원과 방위산업 협력 방안을 논의 중이다. 1000억달러(약 139조원) 규모의 협력 방안은 우크라이나에 무기를 지원하는 대신 미국이 우크라이나가 개발 중인 첨단 무기 시스템의 지적재산권을 확보하는 내용이 포함될 것으로 알려졌다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



