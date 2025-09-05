푸틴 "젤렌스키와 회담하기 가장 좋은 곳은 모스크바"

"작업과 안전에 필요한 모든 것 제공"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담하기 가장 좋은 장소가 모스크바라고 5일(현지시간) 주장했다.

리아노보스티 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 연해주 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼 본회의에서 "다음에 누군가 진정으로 우리와 만나고 싶어 한다면 우리는 준비됐다. 이를 위한 최적의 장소는 러시아 수도, 영웅 도시 모스크바"라고 말했다. 이어 "우크라이나 측은 이러한 회담을 원하고 제안했다"며 "작업과 안전에 필요한 조건을 반드시 제공할 것이다. 100% 보장한다"고 말했다.

푸틴 대통령이 모스크바에서 젤렌스키 대통령과 만나겠다고 밝힌 것은 처음이 아니다. 그는 지난 3일 중국에서 기자회견 하면서 젤렌스키 대통령을 향해 회담할 준비가 됐다면 모스크바로 오라고 제안했다.

우크라이나는 이를 거부하면서 오스트리아, 바티칸, 스위스, 걸프 국가 3곳 등 최소 7개국이 회담을 개최할 준비가 됐다고 답했다. 이와 관련해 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 "젤렌스키는 항복하기 위해서가 아니라 대화하기 위해 초대됐다"면서 "그것은 푸틴의 제안이었다"고 설명했다.

하지만 푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령과 회담하더라도 유의미한 결과가 나오기는 어려울 것으로 평가했다. 그는 "키이우 정권 지도부는 최근까지 우리에게 좋은 말을 하지 않았고 어떠한 직접 접촉 가능성도 배제했지만, 현재 그들은 상호작용을 요청하고 제안하고 있다"면서도 "러시아는 준비가 됐다고 여러 차례 말했지만, 이는 의미 없을 것"이라고 말했다.

푸틴 대통령은 "정치적 의지가 있더라도 우크라이나 측과 핵심 문제에 대해 합의하는 것은 사실상 불가능하기 때문이다. 법적, 기술적 어려움이 있다"고 설명했다. 그는 임기 종료 후에도 계엄을 이유로 선거를 치르지 않고 대통령직을 유지하는 젤렌스키 대통령의 법적 정당성에 꾸준히 문제를 제기해왔다.

푸틴 대통령은 우크라이나 안전보장을 위해 북대서양조약기구(NATO·나토)군을 우크라이나 영토에 배치하는 방안에 대해 "우크라이나를 나토로 끌어들이기 위한 근본 원인 중 하나가 될 것"이라고 주장했다. 그러면서 "어떤 군대라고 그곳에 배치되면, 특히 현재 전투 중이기 때문에 우리는 그들을 정당한 타격 목표물로 가정할 것"이라고 경고했다.

그는 우크라이나의 나토 가입이 러시아의 장기적 안보 이익에 직접 영향을 미쳤고, 계속 영향을 미치기 때문에 "절대로 용납할 수 없다"고 강력히 반대했다.

푸틴 대통령은 모든 국가가 스스로 안전보장을 선택할 권리가 있지만, 다른 국가의 안보를 희생하면서 보장해서는 안 된다면서 "(안전보장) 합의가 이뤄지면 러시아는 이를 완전히 이행할 것이다. 당연히 러시아와 우크라이나 모두를 위한 안전보장을 존중할 것"이라고 강조했다.





이서희 기자



