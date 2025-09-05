고양 삼송낙서예술골목 '게릴라 낙서예술놀이터' 6일 개최

경기 고양 삼송 낙서예술골목(고양시 덕양구 신도1길 일원)에서 오는 6일을 시작으로 10월 4일(토), 11월 1일(토) 총 3회에 걸쳐 '2025 게릴라 낙서예술놀이터'가 개최된다.

'2025 게릴라 낙서예술놀이터' 포스터. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

'고양 삼송 낙서예술골목'은 경기도 각 시군의 특색있는 골목을 발굴해 생활관광 명소로 육성하기 위한 '2025 경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업'에 올해 선정된 곳이다.

이번 행사는 삼송상점가상인회가 주관하며, 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣고, 삼송 골목을 특색 있는 문화예술 공간으로 알리기 위해 마련됐다. 행사는 삼송역 3번 출구 인근 동송교 지하 공간에서 펼쳐진다.

매월 첫째 주 토요일 오후 1시부터 5시까지 진행되는 '게릴라 낙서예술놀이터'에서는 남녀노소 누구나 자유롭게 그림을 그리고, 쓰고, 칠하며 예술가가 되어볼 수 있는 '자유 낙서판'이 운영된다.

또한, 전문 미술 강사와 함께 그림을 그리며 아이의 성향과 닮은 캐릭터('끄적이')를 찾아보는 아동 힐링아트 체험과 캘리그라피, 페이스페인팅, 패션헤나 등 다채로운 무료 체험 부스가 마련돼 방문객들의 눈과 손을 즐겁게 할 예정이다.

특히, 현장에서는 '룰렛 이벤트'를 통해 푸짐한 경품을 증정해 축제의 재미를 더할 계획이다.

행사일이 아니더라도 삼송 낙서예술골목을 즐길 수 있는 상설 프로그램도 준비돼 있다. 스마트폰 앱 '리얼월드'를 통해 참여하는 '낙서 대모험 추리게임'은 골목 곳곳에 숨겨진 '끄적이' 캐릭터를 찾아 미션을 해결하는 프로그램이다. 미션을 완료한 참가자에게도 경품을 제공한다.

또한, 낙서예술골목의 개성 넘치는 벽화와 함께 사진을 찍어 필수 해시태그(#고양삼송낙서예술골목 #낙서대모험)와 함께 인스타그램에 게시하면 선물을 증정하는 '벽화 인증샷 이벤트'도 상시 진행된다.

삼송상점가상인회 강두현 회장은 "경기도와 경기관광공사의 적극적인 지원 덕분에 상인들이 직접 주도하는 의미 있는 축제를 열게 되어 기쁘다"며 "이번 행사를 통해 많은 분이 삼송 골목의 매력을 발견하고, 지역 상권에도 활기가 넘치기를 바란다. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 풍성한 프로그램을 준비했으니 꼭 방문해주시길 바란다"고 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



