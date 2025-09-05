본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

코웨이 갤러리, 롯데백화점 구리점 입점

김철현기자

입력2025.09.05 10:13

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가족 단위 고객층 기반 가전·가구 수요 확보

코웨이는 경기도 구리시 롯데백화점 구리점 7층에 브랜드 체험 및 판매 매장 '코웨이 갤러리 롯데 구리 직영점'을 오픈했다고 5일 밝혔다.


신규 매장이 들어선 롯데백화점 구리점은 경기 동북부 지역 내 핵심 소비 거점으로 많은 유동 인구와 가족 단위 고객층을 갖춰 생활가전 및 가구 수요가 풍부하게 형성돼 있다. 코웨이는 구리점 상권의 주요 타깃층인 30·40세대 젊은 가족 고객을 위해 체험 중심의 쇼핑 공간을 마련하고 코웨이만의 혁신 기술력을 직접 느껴볼 수 있도록 한다는 방침이다.

코웨이 갤러리, 롯데백화점 구리점 입점
AD
원본보기 아이콘

코웨이 갤러리 구리 직영점에서는 '아이콘 얼음정수기 스탠다드·미니·오리지널' 등 세분화된 얼음정수기 라인업을 기반으로 크기 및 얼음 사용량에 따라 최적의 제품을 선택할 수 있다. 이 외에도 '아이콘 프로 정수기', '노블 제습공기청정기', '비렉스(BEREX) 트리플체어' 등 다양한 베스트셀러 제품을 직접 체험해보고 구매할 수 있다.

코웨이 관계자는 "구리 직영점은 주거 지역과 상업 지구가 인접해있는 만큼 가족 단위 고객층뿐 아니라 인근 지역에서 유입된 유동 인구까지 확보해 우수한 입지를 자랑한다"며 "앞으로도 라이프스타일에 맞춰 차별화된 오프라인 쇼핑 경험을 제공하고 고객 접점을 지속적으로 넓혀나갈 계획"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K PRICE[가보니] "충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기