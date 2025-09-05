파주시, 'DMZ국제다큐멘터리영화제' 11일 임진각 평화누리서 개막

경기도민 영화관람료 반값 할인 혜택

시대의 기록을 화면에서 만난다

경기 파주시는 '제17회 디엠지(DMZ)국제다큐멘터리영화제' 개막식이 오는 11일 파주 임진각 평화누리에서 열린다고 5일 밝혔다.

제16회 DMZ국제다큐멘터리영화제 행사 모습. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해로 17회를 맞는 영화제는 경기도 전역으로 상영 공간을 확대해 더 많은 관객이 접할 수 있도록 했으며, 파주시에서는 제3땅굴, 도라전망대 등 디엠지(DMZ) 접경지역을 견학하는 '디엠지(DMZ) 다큐로드', '다큐멘터리 애니메이션 특별상영', '감독과의 대화' 등 다양한 프로그램이 진행된다.

영화제에서는 7일간 50개국에서 출품된 143편의 다큐멘터리를 선보인다. 특히 올해 개막식에서는 파주임진각평화곤돌라 체험, '갤러리 그리브스' 특별상영 관람 등 시민 참여형 사전행사가 선착순으로 진행되어 축제의 열기를 더할 예정이다.

올해 개막작으로는 데이비드 보렌스타인, 파벨 탈란킨 감독의 '푸틴에 반대하는 모든 사람'이 상영된다. 본 작품은 러시아의 우크라이나 침공 시기, 러시아 학교에서 벌어지는 선전 교육과 선동의 실태를 폭로하는 교사의 이야기를 담고 있다.

개막식은 무료로 관람 가능하며, 관객들의 편의를 위해 개막식 당일 지티엑스 에이(GTX-A) 운정중앙역과 개막식장을 연결하는 순환버스가 20분 간격으로 운행된다. 운정중앙역에서 출발하는 버스는 15시부터 18시 20분까지, 개막식장에서 출발하는 버스는 20시부터 21시 30분까지 운영된다.

이번 영화제는 개막식을 시작으로 오는 17일까지 이어지며, 주요 상영관은 '시지브이(CGV) 파주야당'과 '메가박스 킨텍스(고양)'이다. 영화관람료는 8,000원이며, 경기도민에게는 반값 할인 혜택이 제공된다.

김경일 파주시장은 "이번 영화제를 통해 많은 시민들이 다큐멘터리를 접하고, 그 기록을 통해 더 넓은 세상을 마주하게 되길 바란다"며 "앞으로도 문화를 가까이 누리고, 시대를 함께 성찰하는 기록의 무대가 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영화제 프로그램, 영화표 예매 등 자세한 내용은 영화제 공식 누리집(www.dmzdocs.com)에서 확인할 수 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



