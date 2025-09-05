삼일PwC, 20개국 PwC 고객 및 마켓팀 전략 회의 개최

韓기업 해외 진출 전략 모색

삼일PwC는 지난 3~4일 서울 용산구 본사에서 '아시아·태평양·미주지역(APA, Asia Pacific & Americas) 고객 및 마켓팀 전략 회의'를 성공적으로 개최했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 서울 용산구 본사에서 열린 ‘아시아·태평양·미주(APA) 지역 고객 및 마켓팀 전략 회의’에서 강찬영 APA 고객 및 마켓 부문 리더(첫번째 줄 가운데)와 참석자들이 사진 촬영을 하고 있다. 삼일PwC AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 글로벌 경제의 불확실성이 커지고 공급망 재편과 지정학적 리스크가 심화되는 가운데, PwC 글로벌 네트워크가 한 자리에 모여 한국 기업의 해외 진출 전략을 모색하고 글로벌 차원의 고객 서비스를 강화하기 위해 마련됐다. 미국, 브라질, 캐나다, 호주, 일본, 중국 등 아시아 미주 지역 20개국에서 모인 30여 명의 고객 및 마켓 부문 리더들이 참석했다. 특히 지난 7월 삼일PwC의 스티븐 강 부대표가 PwC APA 고객 및 마켓 부문 리더로 임명되면서, 한국 기업의 글로벌 진출을 위한 전략적 지원이 본격화되고 있다.

회의에서는 한국의 대표 수출 산업인 자동차 및 반도체 부문에 대한 발표와 참가자의 질의응답이 이어졌다. 전용욱 삼일PwC 파트너와 다니엘 퍼티그 파트너, 범용균 PwC글로벌 반도체 부문 리더(파트너)가 각각 자동차와 반도체 분야에 대한 발표를 맡아 북미, 중남미, 아시아·태평양 지역에 대한 진출 전략을 논의했다. 이외에도 글로벌 차원에서 논의되고 있는 기업 인수·합병(M&A) 동향, 미국 및 유럽 지역 시장 현황 등을 주제로 한 세미나와 토론이 진행됐다.

이번 행사에 참석한 PwC미국의 크레이그 스텐버그 지정학 전략 분석팀 선임이사는 "글로벌 지정학적 혼란이 가중되고 있는 가운데, 아시아 태평양 지역은 지정학적 또는 경제적으로 가장 낙관적인 지역"이라며, "이 지역은 지속적인 성장과 기회가 존재하는 시장"이라고 평가했다. 마이크 티센 PwC미국 고객 및 마켓 총괄 책임자도 "혼란 속에서도 글로벌 비즈니스는 새로운 기회를 따라 움직이고 있으며, PwC는 이를 포착할 준비가 되어 있다"고 강조했다.

스티븐 강 PwC APA 고객 및 마켓 부문 리더는 "이번 회의는 글로벌 리더들에게 한국 산업의 현황을 알리고, 고객에게 더 가치 있는 서비스를 마련하는 데 중요한 계기가 됐다"며, "삼일PwC는 앞으로도 한국 기업의 글로벌 확장을 지원하는 전략적 솔루션을 적극 제공할 것"이라고 전했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>