산림과학원 "전국 400개소 '산림유량관측망' 구축…산지재난 대응"

국립산림과학원은 오는 2031년까지 전국 400개소에 산림유량관측망을 구축한다고 5일 밝혔다.

산림유량관측망은 계곡 등 산지에서 흐르는 물의 양을 실시간 관측하는 시스템으로 홍수, 가뭄, 산사태 등 물 관련 산지재난 발생 특성을 분석·예측하는 기능을 수행한다.

산지 내 계곡에서 작업자들이 산림유량관측 시설물을 설치하고 있다. 국립산림과학원 제공 AD 원본보기 아이콘

산림과학원은 산림유량관측망 구축으로 국내 맞춤형 정밀 유량 관측을 실현, 산지재난 대응에 정확성과 효율성을 높인다는 복안이다.

이와 별개로 산림과학원 생활권도시숲연구센터는 최근 국내 산림유역에 적합한 홍수도달시간 산정식을 개발해 산지 홍수 예측 정확도를 높였다.

홍수도달시간은 가장 높은 강우량 시점에서 수위가 가장 높아진 시점까지 걸리는 시간을 의미한다. 일반적으로 홍수도달시간은 짧을수록 재해에 취약하다.

특히 산지에서 실시간 유량 변화를 확보하는 것은 지역의 산지재난 발생 위험성을 해석하는 데 중요한 역할을 한다.

박찬열 생활권도시숲연구센터 센터장은 "산림유량관측망이 전국에 구축되면 산지재난을 보다 정밀하게 관측할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>