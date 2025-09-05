본문 바로가기
서해해경청, 비위 예방 위한 청렴캠페인 성료

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.05 09:28

전 직원 참여 청렴문화 확산 동참

서해지방해양경찰청은 지난 4일 청렴의식 제고와 청렴문화 확산을 위한 캠페인을 진행, 직원들의 비위 예방 활동에 집중했다. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 지난 4일 청렴의식 제고와 청렴문화 확산을 위한 캠페인을 진행, 직원들의 비위 예방 활동에 집중했다. 서해해경 제공

서해지방해양경찰청은 지난 4일 청렴 의식 제고와 청렴 문화 확산을 위한 캠페인을 전개했다.


서해해경청은 청렴 문화 확산의 일환으로 공직기강 확립 교육, 청렴 퀴즈 대회, 청렴 동아리 및 상호존중의 날 등을 지속해서 운영하고 있다.

특히 이번 캠페인은 기관장 및 부서장, 소속 직원이 함께 ▲8대 비위 ▲청탁금지법 ▲공직자윤리법 ▲서해청에서 자체 추진 중인 '건소절(건전한 소통문화의 절)' 등 청렴 관련 법령·제도, 부패 방지, 소통문화를 주요 내용으로 문제를 풀며 자연스럽게 배우는 참여형 프로그램으로 진행됐다.


청렴 퀴즈에 참여한 직원들은 "평소 딱딱하게 느껴졌던 청렴 교육 내용을 퀴즈로 풀어보니 훨씬 재미있고 기억에 잘 남았다"며, "직원 모두가 함께 참여해 자연스럽게 소통하는 분위기가 이루어진 것 같다"는 소감을 밝혔다.


이명준 서해해경청장은 "이번 캠페인을 통해 조직 문화를 건강하게 만들고 올바른 공직윤리를 확립하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

