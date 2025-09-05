본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산구, 사회적 가치 확산 '상생광산장터' 운영

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.05 09:17

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 광산구가 지역 사회적 경제 기업의 판로 확장을 돕기 위해 올해도 '상생광산장터'를 연다.

광주 광산구 청사.

광주 광산구 청사.

AD
원본보기 아이콘

광산구는 5일 첨단 LC 타워 앞에서 첫 장터를 시작으로 11월까지 모두 10차례 '상생광산장터'를 운영한다고 밝혔다. 이번 장터에는 금속공예품, 반려동물용품, 장식물 등 사회적 경제 기업의 제품이 판매되고, 방향제 만들기, 타로 상담 등 체험 행사도 마련된다.


장터는 첨단 LC타워(9월 19일, 10월 24일), 첨단종합사회복지관(9월 11일, 10월 16일, 10월 30일), 롯데아울렛 광주 수완점 광장(9월 27·28일, 11월 8·9일) 등에서 이어진다.

구는 사회적기업 성장지원센터와 협력해 구매 영수증 이벤트도 진행한다. 장터에서 3만원 이상 구매하면 양우산이나 정과 세트, 5만원 이상 구매하면 보랭 가방이나 김부각, 정과 세트 등을 받을 수 있다.


또 광산구기업 주치의센터, 광주사회적경제지원센터 등 지역경제 활성화 지원 기관의 홍보관과 주민을 위한 공연도 운영한다. 첫 장터에서는 가수 유바라·길은미가 거리 공연을 펼쳤다.


구 관계자는 "'상생광산장터'는 지역 사회적 경제 기업과 소상공인, 시민이 함께 지역 경제와 사회의 가치를 나누고 확산하는 장이다"며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기