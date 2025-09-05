본문 바로가기
보건복지부, 지자체에 2026년 예산안 주요 내용 설명

세종=이은주기자

입력2025.09.05 10:30

시계아이콘00분 31초 소요
보건복지부는 2026년도 예산안에 따라 내년부터 새롭게 도입되는 복지 사업을 지방자치단체에 설명하고 협조를 요청했다.

이스란 보건복지부 제1차관

이스란 보건복지부 제1차관

보건복지부는 5일 오전 이스란 제1차관 주재로 '제1차 중앙-지방 보건복지 정책협의회'를 열고, 17개 시·도 보건복지 담당 국장과 내년도 예산안의 핵심 내용을 공유했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 지자체의 사전 준비와 참여가 필요한 사업들을 중심으로 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

.

2026년 예산안에는 ▲아동수당 지급 연령 상향(만 8세 미만→만 9세 미만) 및 지방 우대, ▲의료·요양·돌봄 통합지원의 전국 확대 시행, ▲(가칭) 먹거리 기본보장 코너 신설, ▲AI 기반 복지·돌봄 혁신, ▲자살 예방 및 대응 강화 등이 포함됐다. 복지부는 이러한 사업들이 지역 공모나 기반 구축이 선행돼야 하는 만큼 지자체 협력이 필수적이라고 강조했다.


이스란 제1차관은 "새로운 변화가 현장에 시행착오 없이 안착하려면 지역을 총괄하는 시도의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "시·군·구까지 풀뿌리 보건복지 행정이 실현될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다. 이어 "이번 협의회를 정례화해 시도와 지속해서 소통하며 국정과제를 포함한 보건복지 정책들이 원활히 추진되도록 하겠다"고 덧붙였다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

