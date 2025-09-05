본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

한국공항공사, 김포공항 면세점서 '바이오 결제' 도입

전영주기자

입력2025.09.05 08:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
4일 서울 강서구 김포공항 국제선 롯데면세점에서 공항이용객이 바이오정보 결제 서비스를 이용해 면세품을 구매하고 있다. 한국공항공사

4일 서울 강서구 김포공항 국제선 롯데면세점에서 공항이용객이 바이오정보 결제 서비스를 이용해 면세품을 구매하고 있다. 한국공항공사

AD
원본보기 아이콘

한국공항공사가 김포공항 국제선 롯데면세점에 '바이오정보 결제서비스'를 도입했다고 5일 밝혔다.


바이오정보 결제서비스는 손 정맥(장정맥) 인식만으로 면세품을 구매할 수 있는 결제방식이다. 면세품 구매 시 여권·탑승권·신용카드 등을 제시해야 하는 기존 방식을 개선했다. 공항에서 손 정맥 정보를 미리 등록하고 스마트공항 애플리케이션(앱)에 결제할 카드를 연동하면 서비스를 이용할 수 있다.

공사는 지난 2월부터 지난달까지 공항이용객의 여권정보와 탑승정보를 연계할 수 있도록 바이오 인증용 응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 설계했다. 롯데면세점은 면세점 바이오정보 결제시스템을 개발·구축했다.


박재희 한국공항공사 전략기획본부장은 "바이오정보 결제서비스는 공사의 디지털 전환을 견인하는 핵심 사례가 될 것"이라며 "향후 김해공항 등 주요 공항 면세점과 상업시설로의 단계적 확대를 추진해 공사의 글로벌 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기