[클릭 e종목]"삼성전기, AI 수혜로 호황기 진입 기대"

KB증권은 5일 삼성전기에 대해 인공지능(AI) 산업이 발달하면서 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 패키징 기판 수요가 늘고 있다고 분석했다.

이창민 KB증권 연구원은 "삼성전기가 올해 3분기에 매출액 2조8400억원, 영업이익 2477억원을 달성할 것으로 추정한다"며 "지난해 같은 기간보다 각각 9%, 7% 늘어난 규모"라고 설명했다.

이어 "시장 기대치를 소폭 웃돌 것으로 보인다"며 "2년 만에 최대 분기 실적"이라고 덧붙였다.

이 연구원은 "AI 수혜로 MLCC와 패키징 기판 산업이 호황기에 진입할 것"이라며 "고부가 MLCC의 경우 공급이 부족할 것"이라고 분석했다. 그는 "전장용 MLCC 수요가 꾸준하게 늘어나는 가운데 AI 서버향 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "AI 서버향 MLCC의 경우 어플리케이션당 수요가 거대해 생산능력 잠식 효과가 크다"고 강조했다.

이어 "엔비디아의 블랙웰은 서버 1대당 MLCC 탑재량이 일반 서버 대비 10배 이상 많다"며 "앞으로 루빈 등에는 더욱 부가가치가 높은 MLCC 신제품이 탑재될 것"이라고 내다봤다.





박형수 기자



