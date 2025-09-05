태백시, 광동댐 가뭄 대비 선제 점검…시민 불편 최소화 총력

강원도 태백시(시장 이상호)는 최근 마른 장마로 강우량 부족 현상이 이어짐에 따라 가뭄 장기화에 대비해 지난 3일 이상호 시장 주재로 광동댐 현장점검을 실시했다고 4일 밝혔다.

점검결과 광동댐의 현재 수위는 667.8m, 저수량 520만㎥로 당장 용수공급에 큰 문제가 없으나, 선제적으로 시민들의 절수·절약 실천이 반드시 필요하다고 강조했다.

태백시는 가뭄이 지속될 경우를 대비해 단기적으로 생활용수 절약 지침을 배포하고, 오투리조트 담수보와 황지연못, 화전정수장 취수구 등을 활용한 급수 대책을 검토할 계획이다.

또한 중기 대응 방안으로는 실사용량의 10% 절감을 목표로 하고, 필요시 황지정수장 급수 운반과 민방위 급수시설 활용, 예비비 사용 등 단계별 대응책을 차질 없이 추진할 방침이다.

이상호 태백시장은 "가뭄 상황에는 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"며 "시민들이 안심하고 일상생활을 영위할 수 있도록 단계별 대응을 철저히 이행하고, 물 절약에도 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

태백시는 앞으로도 광동댐 운영 상황을 지속적으로 모니터링하고, 가뭄 단계 격상 시 신속히 대응 조치를 확대하며, 필요시 즉각적인 정보 제공과 주민 안내를 실시할 방침이다.

한편, 이번 점검에는 태백시와 한국수자원공사 한강유역본부 태백권지사장, 한국환경공단 태백수도사업소 관계자가 참여했으며, 태백권지사가 관리하는 광동댐은 태백시, 정선군, 삼척시로 물을 공급하고 있는 저수량 1300만㎥ 용수댐이다.





