배달기사 숨지게 한 장갑차 탑승 印尼 경찰, 결국 ‘불명예 해임’

국회의원 특혜 반대 시위 중 장갑차 돌진

배달 기사 사망 사건 후폭풍

전국 시위 확산하며 10명 사망·20명 실종

빗자루 든 시민들 “특혜·부패 쓸어내자”…여성·학생단체도 가세

한국·말레이 시민, ‘고젝·그랩’ 주문으로 연대

인도네시아 자카르타에서 국회의원 특혜에 반대하는 시위를 진압하던 경찰관이 장갑차로 오토바이 배달 기사를 치어 숨지게 한 사건과 관련해, 현직 경찰관 1명이 결국 해임됐다. 하지만 거리의 분노와 연대 움직임은 여전히 이어지고 있다.

인도네시아 국가경찰은 4일(현지시간) 직무상 윤리 위반을 이유로 코스마스 카유 가에를 불명예 해임했다고 밝혔다. 그는 지난달 28일 수도 자카르타에서 시위대를 해산하던 중, 장갑차에 탑승해 있다 배달 기사 아판 쿠르니아완(21)을 숨지게 한 경찰관 7명 가운데 한 명이다. 경찰 대변인은 "비전문적 대응으로 비난받을 행위였다"고 설명했다. 함께 탑승한 나머지 경찰관 6명의 징계 여부는 아직 확정되지 않았다.

숨진 피해자는 차량공유 플랫폼 소속 오토바이 기사로, 영상이 소셜미디어를 통해 확산되며 국민적 분노를 촉발했다. 시위는 전국으로 확산했고, 방화와 충돌로 지금까지 10명이 숨지고 20명이 실종됐다.

논란은 지난해 9월부터 국회의원 580명이 1인당 월 5000만 루피아(약 430만원)의 주택 수당을 받아온 사실이 드러나면서 촉발됐다. 자카르타 최저임금의 10배에 달하는 금액이었다. 생활고에 시달리는 시민들은 "국가의 더러움을 쓸어내자"며 빗자루를 들고 거리에 나섰다. 여성단체와 학생단체는 시위자 석방, 경찰 폭력 조사 등을 요구하며 항의 수위를 높였다.

해외에서도 연대 움직임이 퍼졌다. 말레이시아, 한국 등지의 시민들은 인도네시아 오토바이 기사들에게 '고젝', '그랩'을 통해 음식을 주문해 전달하며 지지를 표했다. 소셜미디어에는 "배달 기사가 직접 가져가거나 가족에게 나눠 달라"는 메모와 함께 주문 인증샷이 공유됐다.

시민들은 분홍색(시위 당시 여성 참가자의 히잡 색), 초록색(숨진 배달기사가 입었던 옷 색)을 프로필 사진에 적용하며 상징적 지지를 표현했다. 자카르타 시민 디라(28·가명)는 AFP에 "지금 우리에게 필요한 것은 서로 간의 연대"라고 말했다.

인도네시아 정부와 의회는 논란이 된 주택 수당 등 의원 특혜를 폐지하기로 했고, 시위 과정에서 방화·약탈 등 과격 행위에는 강경 대응하겠다고 밝혔다. 최근 일부 기업과 학교는 재택근무·온라인 수업에서 정상 운영으로 복귀했지만, 거리 시위는 여전히 이어지고 있다.





오유교 기자



