금산군, '아토피자연치유마을' 2030년까지 200여 세대 입주

균형발전위원회 심의 등 관련 절차 이행 중

금산군이 추진하는 아토피 환자와 가족을 위한 아토피자연치유마을 조성사업이 오는 2030년에 완료되면 200여 세대의 친환경 건강주택이 들어서게 된다.

금산군은 아토피 환자와 가족을 위한 아토피자연치유마을 조성사업이 균형발전위원회의 심의를 포함한 관련 절차를 성실히 이행하며 순조롭게 추진되고 있다고 밝혔다.

이 사업은 총 4단계로 구분되며 1단계 아토피 자연자연치유마을 리노베이션과 2단계 힐링 치유형 농촌 유학 거점조성사업이 이미 착공돼 진행 중이다.

3단계는 지난 5월 지역 활력 타운 공모사업에 선정돼 본격적인 준비 단계에 들어갔으며 4단계 사업은 심의를 거쳐 균형발전 사업으로 추진될 예정이다.

군은 아토피 환자와 가족들에게 쾌적한 치유 공간을 제공하는 동시에 지역 경제 활성화와 균형발전을 목표로 사업을 체계적으로 설계했으며 이번 심의에서 사업의 타당성과 지속 가능성도 면밀히 검토받는다.

이후 아토피자연치유마을 조성사업은 지역사회와 협력해 국민 건강 증진과 지속 가능한 지역 발전을 동시에 이루는 방향으로 추진된다.

김기수 금산군 도시건축과 담당자는 "균형발전위원회 심의 절차를 성실히 이행하고 있다"며 "단계별 사업을 차질 없이 추진해 아토피자연치유마을이 지역과 국민 건강에 기여하는 대표적인 사례가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>