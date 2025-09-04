본문 바로가기
함안군, '방송인 김영철 초청 함안 군민대학 강연 개최

영남취재본부 주소은기자

입력2025.09.04 15:53

오는 9월 19일 오후 3시
함안군청 3층 대회의실

경남 함안군은 오는 19일 오후 3시 함안군청 3층 대회의실에서 방송인 김영철을 초청해 2025 함안 군민대학 제176회 강연을 한다.


강연자인 김 씨는 『김영철, 타일러의 진짜 미국식 영어』, 『울다가 웃었다』 등 여러 저서를 집필하며 책과 자기계발로 대중에게 꾸준한 영감을 주고 있는 방송인이다. 또한 재치 있는 입담과 긍정 에너지로 다양한 무대에서 활발하게 활동하며 큰 사랑을 받고 있다.

‘방송인 김영철 초청’ 군민대학 개최. 함안군 제공

‘방송인 김영철 초청’ 군민대학 개최. 함안군 제공

이번 강연은 "당신의 꿈은 무엇입니까?"를 주제로, 스탠드업 코미디와 영어 공부 등 여러 분야에 도전한 김영철 씨가 꿈을 이루기 위해 쏟은 노력과 경험을 유쾌하게 들려주며 청중에게 도전 정신과 용기를 전할 예정이다.

군민대학 강좌는 함안 군민이라면 누구나 무료로 참석할 수 있으며, 당일 선착순 200명까지 입장이 가능하다. 그리고 사전 신청 없이 현장에서 바로 참여할 수 있어 많은 군민들의 호응이 기대된다.


함안군 관계자는 "이번 군민대학이 군민 여러분께 꿈을 향한 용기와 긍정 에너지를 전하는 특별한 시간이 되길 바란다"며 "관심 있는 군민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
