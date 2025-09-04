서울교통공사, 실제 전동차 화재 시연…화재 대응 매뉴얼 보완 나서

폐차 전동차 활용해 내장재·유해가스 등 검증

서울교통공사(사장 백호)는 4일 지축차량기지에서 서울소방재난본부와 함께 전동차 객실 및 실내 설비품 6종에 대한 화재 시연을 진행했다고 밝혔다.

공사에 따르면 현재 신조 전동차의 내장판, 단열재, 의자, 바닥재, 연결막, 손잡이 등 주요 설비품은 철도안전법에서 요구하는 화재안전 최우수등급(4등급)을 충족하는 불연·난연 재질로 제작돼 있다. 그러나 지난 5월 5호선 방화 사건 이후 방염 성능을 비롯해 연소 시 발생하는 연기 확산 속도, 화재 온도, 유해가스 성분 등을 면밀히 검증할 필요성이 제기됐다.

이번 시연은 실제 운행 환경과 유사하게 진행됐다. 폐차 예정인 5호선 420편성 전동차를 이용해 실내 설비품 화재 안전성 검증, 객실 내 화재 상황 재현, 화재 진화 후 객실 상태 확인 등의 절차를 수행했다. 실험에서는 인화물질을 살포해 불을 붙이고, 연소 시간과 연기 확산, 유해가스 성분, 화재 온도를 측정했다.

이번 검증은 서울소방재난본부 주관으로 진행됐으며, 소화 및 안전관리 조치와 소방차 대기, 이례 상황 대응 등을 포함해 철저한 안전 속에 실시됐다. 공사는 앞서 지난 7월 23일 서울소방재난본부와 업무협약을 체결해 지하철 화재 대응체계 구축과 화재 적응성 물질 연구 협력을 약속한 바 있다.

또한 시연에 앞서 8월 14일 사전 모의 시연을 실시하고 외부 소방 전문가를 초빙해 자문을 받았다. 전문가들은 승객 대피 요령 등 매뉴얼 보완에 대한 의견을 제시했으며, 향후 안전관리 대책 마련에도 참여할 예정이다.

공사는 이번 시연 결과를 전동차 객실 설비 개선, 지하철 역사·터널 내 화재 대응 매뉴얼 보완, 소방 당국과 합동 대응체계 강화에 반영할 방침이다. 또한 화재 시연에서 발견된 문제점은 전동차 설계·제작 과정에 반영해 안전성을 높일 계획이다.

백호 서울교통공사 사장은 “이번 화재 시연은 실제 전동차 운행 중 화재 상황을 가정해 위험 요소를 검증하고, 시민 안전 중심의 대응체계를 강화하기 위해 마련한 자리”라며 “실험 결과를 바탕으로 설비와 매뉴얼을 지속적으로 보완해 어떤 상황에서도 안전한 지하철 환경을 만들겠다”고 말했다.





