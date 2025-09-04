본문 바로가기
국회-제주도, 그린수소 밸류체인 정책 토론회 개최

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.09.04 10:27

국회 수소경제포럼(대표의원:이종배·정태호 의원)과 국회 국가미래비전포럼(대표의원:조정식 의원), 제주특별자치도는 오는 8일 오후 3시, 국회체험관(헌정기념관 2층)에서 그린수소 생태계 전주기 고도화와 국제협력 및 시장 확보를 주제로 '대한민국 그린수소 밸류체인 강화를 위한 정책토론회'를 공동 개최한다.


이번 토론회는 국회의원 연구단체와 지방자치단체가 함께 수소경제 활성화 방안을 논의하기 위해 마련된 자리로, 한국수소연합이 주관한다.

주제발표에서는 산업통상자원부 권현철 수소산업과장이 '대한민국 수소산업 발전 방향과 국제협력 방안'을, 국제협력 전문가 모다드렁 한승관 대표가 '국제협력 파트너로서 아프리카의 비전과 가능성'을, 삼성물산 정기석 상무가 '글로벌 협력·비즈니스 비전과 방향'을 각각 발표할 예정이다.


주제발표 이후에는 종합토론이 진행되며, 서울대학교 화학생물공학부 윤제용 교수가 좌장을 맡는다. 토론에는 나미비아 그린수소 프로그램의 요나 무세코(Mr. Jona Musheko) 매니저, 외교부 임효선 아프리카1과장, LG화학 고윤주 전무, 한양대학교 유럽아프리카연구소 김성수 소장, 제주특별자치도의회 강성의 의원, 제주특별자치도 고윤성 미래성장과장 등이 참여해 수소경제 활성화 및 국제협력 확대를 위한 다양한 의견을 교환할 예정이다.

국회-제주도, 그린수소 밸류체인 정책 토론회 개최
강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
