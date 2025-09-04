산림청, 가을철 임산물 불법채취 단속강화

산림청은 이달 15일~내달 30일 임업 생산자 및 산림생태계 피해 예방을 위해 무분별한 임산물 굴·채취를 집중 단속한다고 4일 밝혔다.

산림특별사법경찰관이 임산물 불법채취 행위를 단속하고 있다. 산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 단속 대상은 임산물 불법 채취, 입산 통제구역 무단출입, 산림 내 취사 행위, 쓰레기·오물 무단투기 등이다.

단속기간 산림청과 지방자치단체는 주요 임산물의 자생지와 등산로 등지에 산림특별사법경찰 등 산림보호인력 1772명을 집중 배치하고, 드론감시단(32개 기관)과 산불 무인 감시카메라 등을 이용해 단속 사각지대를 최소화할 방침이다.

또 적발된 불법 행위자는 관할 기관에 인계해 산림보호법, 산림자원법 등 관련 법령에 따라 무관용 원칙으로 엄정 조치한다.

산림에서 임산물 등을 절취한 자는 최대 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금형(채종림, 시험림은 1년 이상 10년 이하의 징역)에 처할 수 있다. 오물, 쓰레기 등을 산림에 무단으로 버린 때는 100만원 이하의 과태료가 부과된다.

최영태 산림청 산림보호국장은 "산림 소유자의 동의 없이 임산물을 채취하는 것은 엄연한 불법"이라며 "불법행위가 마치 관행처럼 이어지지 않도록 국민의 적극적인 관심과 협조를 당부드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>