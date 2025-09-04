직원 유출 막기?…오픈AI, 직원 주식 매각 규모 8조→14조 확대

구주 매각 규모 40억 달러 이상 확대

오픈AI 몸값 5000억달러로 평가

IPO 압박 완화·직원 현금화 기회 제공

챗GPT 개발사 오픈AI가 전·현직 직원들의 주식 매각 규모를 40억 달러 이상 확대하기로 했다고 미 경제매체 CNBC가 3일(현지시간) 보도했다.

소식통에 따르면 오픈AI는 전·현직 직원들이 보유한 주식을 투자자들에게 매각할 수 있는 규모를 당초 목표치인 60억 달러에서 103억 달러(약 14조원)로 늘렸다. 이는 기존 계획보다 70% 이상 많은 수준이다.

오픈AI의 시장가치는 5000억달러로 평가된다. 올해 3월 투자 유치 당시 몸값이 3000억 달러였던 점을 고려하면, 불과 반년 만에 60% 이상 몸값이 불어난 셈이다.

오픈AI는 이날 직원들에게 관련 제안을 전달했으며, 2년 이상 주식을 보유한 직원들은 이달 말까지 참여 여부를 확정해야 한다. 거래는 오는 10월 말 마무리될 예정이다. 투자자로는 일본 소프트뱅크를 비롯해 벤처캐피털 스라이브 캐피털, 아부다비 국부펀드 MGX 등이 참여한다.

오픈AI는 그간 직원들에게 정기적으로 지분 매각 기회를 제공해왔다. 이는 IPO(기업공개) 압박을 줄이고 직원들이 주식 매각을 통해 일정 부분 이익을 실현할 수 있도록 하기 위한 조치다. 직원들에게 IPO 전 현금화 기회를 제공해 이직을 방지하고, 투자자들에게는 일부 자금 회수 통로를 열어주는 것이다. 결과적으로 회사는 IPO를 서두르지 않고 장기 전략에 집중할 수 있게 된다.

앞서 오픈AI는 지난해 11월 소프트뱅크와의 공개매수를 통해 약 15억 달러 규모의 직원 주식 매각을 지원한 바 있다. 스페이스X, 스트라이프, 데이터브릭스 등도 이 같은 구주 매각(secondary sale) 방식을 활용하고 있다.

이번 거래 규모 확대의 구체적 배경은 알려지지 않았으나, 업계에서는 인재 유지 전략 차원에서 결정된 것으로 보고 있다. 특히 이번 매각은 최근 메타로 AI 인력이 대거 이탈한 직후 진행돼 주목된다. 메타는 1인당 수억 달러에 달하는 파격적인 연봉 패키지를 제시하며 경쟁사 인재를 대거 영입하고 있다. 이 과정에서 오픈AI 연구원 20여 명이 메타로 이직한 것으로 알려졌다.

미국 투자 전문 매체 에이인베스트는 오픈AI의 구주 매각에 대해 자본 재배치 측면에서 탁월한 전략이라며 "2년 이상 근속한 직원들에게 즉각적인 현금화 기회를 제공함으로써 AI 인재 전쟁에서의 약점을 보완했다"고 보도한 바 있다.





