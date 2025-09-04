본문 바로가기
프랜차이즈 매장 위생법 위반 5년간 3,133건

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.04 09:01

상위 20개 업체서 2,189건…70% 차지
치킨업종 1,139건 최다, 카페·햄버거 뒤이어
위반 37% 이물질…과태료·시정명령 대부분

최근 5년간 외식업계 프랜차이즈 매장에서 3,000건이 넘는 식품위생법 위반이 적발된 것으로 나타났다.

프랜차이즈 매장 위생법 위반 5년간 3,133건
국회 보건 복지위원회 소속 더불어민주당 서미화 의원(비례대표)이 4일 공개한 식품의약품안전처 현황 자료에 따르면 치킨·카페 등 9개 외식업종 프랜차이즈 매장에서 2020년부터 지난해까지 총 3,133건의 위반 사례가 적발됐다. 이 가운데 상위 20개 업체의 위반 건수는 2,189건으로 전체의 약 70%를 차지했다.


업체별로는 BBQ가 201건으로 가장 많았고, BHC(186건), 맘스터치(172건), 메가커피(158건), 컴포즈커피(153건), 굽네치킨(140건), 롯데리아(126건), 교촌치킨(122건) 등이 뒤를 이었다.

업종별로는 치킨이 1,139건(36.4%)으로 가장 많았으며, 카페(617건·19.7%), 햄버거(471건·15.0%), 떡볶이(330건·10.5%), 피자(267건·8.5%), 마라탕(219건·7.0%) 순이었다.


위반 유형은 음식 내 이물질 등 '기준 및 규격 위반'이 1,158건(37%)으로 가장 많았다. 이어 위생교육 미이수 968건(30.9%), 위생적 취급기준 위반 336건(10.7%), 건강진단 미실시 216건(6.9%), 영업자 준수사항 위반 185건(5.9%) 등이 적발됐다.


행정처분은 과태료 부과 1,451건, 시정명령 1,321건 등 가벼운 수준이 88.5%를 차지했다. 영업정지는 167건(5.3%), 과징금 부과 110건(3.5%), 영업장 폐쇄는 단 1건이었다.

연도별로는 2020년 491건, 2021년 501건, 2022년 662건, 2023년 759건, 지난해 720건이 적발돼 5년 사이 46.6% 증가했다.


서 의원은 "먹거리 안전에는 타협이 있을 수 없다"며 "식약처와 지방자치단체뿐 아니라 프랜차이즈 본사도 가맹점 위생 지도에 적극 나서야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

