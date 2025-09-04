영월군, 성별영향평가 우수사례 선정 여성가족부 장관상 수상

강원도 영월군은 '2025년 성별영향평가 유공 포상 및 우수사례'선정 결과 법령 부분 '영월군 도시재생 활성화 지원에 관한 조례'가 우수사례로 여성가족부 장관상을 받았다.

이번 수상은 양성평등주간을 맞아 진행된 유공자 포상에 선정되었으며, 영월군의 성평등 정책 추진 노력과 제도개선 성과가 대외적으로 인정받은 결과다.

수상의 주인공은 전략산업과 이예림 주무관(당시 도시과 도시재생팀 소속)으로 '영월군 도시재생 활성화 지원에 관한 조례' 개정을 통해 지역 내 도시재생 사업 전반에 성별영향평가 결과를 반영하고, 사업 기획 초기부터 성인지적 관점을 제도화한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 이 주무관은 조례 개정 과정에서 지역 주민 의견을 적극 수렴하고, 도시재생 사업계획 수립 시 다양한 계층의 안전과 접근성을 고려한 정책 개선안을 제안·반영함으로써 성별에 따른 차이를 반영한 포용적 정책 기반을 마련했다.

이번 수상은 성인지 정책의 현장 적용 가능성과 제도적 실효성을 입증한 모범 사례로 평가되며, 앞으로 다른 지자체의 벤치마킹 사례로도 활용될 것으로 기대된다.

최명서 영월군수는 "앞으로도 모든 군민이 일상에서 성평등을 체감할 수 있도록 성인지 행정 역량을 강화하고, 성별영향평가를 실질적인 정책 도구로 활용해 나가겠다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



