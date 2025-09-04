美, '반미연대' 과시 中열병식 직후 중국 화학업체 제재

도널드 트럼프 미국 행정부가 중국의 전승절 열병식 직후인 3일(현지시간) 중국의 화학업체를 상대로 제재를 가했다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국인을 상대로 한 합성 오피오이드 제조 및 판매에 관여한 혐의로 중국 화학업체 광저우 텅웨와 이 회사 대표자 2명을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 합성 오피오이드는 좀비 마약으로 불리는 펜타닐 원료로 사용되는 것으로 미국은 멕시코나 캐나다에서 유입되는 펜타닐의 원료를 중국이 공급한 탓에 미국 내 마약 위기가 심각해졌다며, 이를 대중(對中) 관세 부과의 근거로 삼아왔다.

존 헐리 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관보는 "중국에서 온 불법 오피오이드는 미국인의 생명과 가정, 공동체를 파괴하고 있다"며 "트럼프 대통령의 리더십 아래 우리는 (마약) 확산을 차단하기 위해 제재, 법 집행기관의 기소를 포함한 모든 수단을 사용할 것"이라고 말했다.

이번 제재는 시진핑 중국 국가주석이 중국 시간으로 3일(미 동부시간 2일 오후) 제2차 세계대전 승리 80주년을 기념하는 전승절 행사를 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장 등을 초청해 성대하게 치르면서 반미·반서방 결속을 과시한 이후 나온 것이다.

타미 피곳 국무부 수석부대변인은 성명에서 "재무부의 오늘 조처는 합성 마약이라는 치명적 재앙을 끝내고 광저우 텅웨 같은 기업과 그 대표들이 책임을 지도록 하기 위해 필요한 법 집행 및 외교 수단을 동원함으로써 미국을 다시 안전하게 만들겠다는 트럼프 행정부의 의지를 반영한다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>