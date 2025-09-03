본문 바로가기
일반

양평군의회, 교육현장 목소리 경청…여미경 교육장과 발전방안 논의

이종구기자

입력2025.09.03 18:14

여미경 교육장, 양평군의회 방문
'지역 교육 발전' 물꼬 터

경기 양평군의회(의장 황선호)는 지난 2일 제30대 경기도양평교육지원청 여미경 교육장이 군의회를 방문해 양평 교육 발전 방안을 논의하고 협력 방안을 모색했다고 3일 밝혔다.

양평군의회가 지난 2일 제30대 경기도양평교육지원청 여미경 교육장과 양평 교육 발전 방안을 논의하고 있다. 양평군의회 제공

여 교육장은 이날 양평 교육 현안을 공유하며, 학생 성장을 위한 교육 정책과 지역 특색을 살린 교육 프로그램의 중요성을 강조했다.


이어 양평군의회에 지속적인 관심과 지원을 요청하며 두 기관의 긴밀한 협력을 제안했다.

이에 황선호 의장은 "양평군의회도 지역 교육 발전에 깊은 관심을 갖고 있다"며 "앞으로도 교육지원청과 소통하고 협력해 우리 아이들이 더 좋은 환경에서 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 화답했다.


이번 만남은 교육지원청과 군의회가 '모두가 행복한 양평 교육'을 실현하기 위해 상호 협력하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 양 기관은 앞으로도 정기적인 소통을 통해 공동의 목표를 달성하기 위해 함께 노력할 계획이다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
