경남야구소프트볼협회, 스포츠공정위원회 위촉식 가져

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.03 18:12

경남야구소프트볼협회(이하 '협회')는 3일 오후 협회 사무실에서 '경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회 위촉식'을 열었다.

경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회 위촉식 단체 사진.

이날 위원회에는 김상수 경남야구소프트볼협회 회장, 김승현 고문 및 스포츠 관련 전문가 등 위원 7명이 참석했다.


이번 위촉식에서는 스포츠공정위원회 위원 신규 구성에 따른 위촉식과 함께 위원장 선임 및 지역의 야구소프트볼 관련 현안 등을 논의했다.

김상수 협회 회장은 "공정위원회가 앞으로 지역사회에 엘리트, 생활체육 활성화에 기여함은 물론 체육인들이 스포츠 활동 속에 가치와 인식을 확산하고 지속가능한 발전에 기여할 수 있길 기대한다"라고 말했다.


경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 향후 협회 각종 규정의 총괄 관리할뿐 아니라 협회 관련 단체, 개인의 공적에 대한 포상과 비위에 대해 징계를 하는 역할을 활발히 할 예정이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

