본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

민주노총, 26년 만에 '사회적 대화' 복귀

최호경기자

입력2025.09.03 17:36

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1999년 탈퇴 후 복귀

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 국회가 주도하는 사회적 대화에 참여를 결정했다. 1999년 노사정위원회(현 경제사회노동위원회)를 탈퇴한 지 26년 만이다.


민주노총은 3일 서울 마포구청 대강당에서 중앙위원회를 열고 '국회 사회적 대화' 참여 안건을 표결에 부쳤다. 재적위원 355명 중 261명이 참석해 과반인 142명이 찬성하면서 참여 안건이 가결됐다.

전국민주노동조합총연맹 로고. 전국민주노동조합총연맹

전국민주노동조합총연맹 로고. 전국민주노동조합총연맹

AD
원본보기 아이콘

국회 주도의 사회적 대화는 우원식 국회의장이 공들이고 있는 노사정 대화 기구다. 우 의장은 대통령 직속 경사노위가 제 역할을 못 하자, 지난해 8월 국회 중심의 노사정 대화 기구에 참여를 제안했다.

민주노총은 1999년 2월 공기업 및 대기업 구조조정에 반발해 노사정위를 탈퇴한 후 지금껏 불참해왔다. 2005년 지도부가 노사정 대화 복귀를 논의하려 했지만, 강경파의 반발로 결국 논의가 무산됐다.


문재인 정부가 들어선 2018년 6월에는 최저임금 심의에 대한 반발로 사회적 대화 참여가 불발됐으며, 2020년 7월에는 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의문까지 작성했다가 공동 발표 15분 전에 내부 반발로 결국 노사정 합의가 이뤄지지 못했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기