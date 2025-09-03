본문 바로가기
韓-이스라엘 외교장관, 첫 통화…"가자지구 인도적 상황 우려"

손선희기자

입력2025.09.03 16:42

조현 외교부 장관은 3일 오후 기드온 사아르 이스라엘 외교장관과 취임 인사를 겸한 첫 전화 통화를 갖고 양국 관계 및 중동 정세 등에 대한 의견을 교환했다.


외교부에 따르면 사아르 장관은 조 장관의 취임을 축하하면서 양국 협력 심화를 위해 긴밀히 소통해 나가자고 했다.

조 장관은 양국이 한-이스라엘 자유무역협정(FTA) 체결 등 1962년 수교 이래 우호 협력 관계를 지속 발전시켜왔음을 평가하고, 첨단 산업 분야 기술 협력 등 양국 협력을 확대해 나가자고 했다.


아울러 조 장관은 하마스의 공격을 규탄하고, 즉각적·무조건적 인질 석방을 촉구해 온 한국 정부의 입장을 상기시켰다. 그러면서 가자지구의 심각한 인도적 상황에 우려를 표하고 조속한 휴전을 포함한 현지 상황 개선을 위한 당사자들의 노력을 촉구했다. 또 정착촌 건설 등 두 국가 해법을 저해하는 조치에 대해 깊은 우려를 표명했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
