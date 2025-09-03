본문 바로가기
광주 14개 학교에 '자기주도학습센터' 설치

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.03 16:18

광주교육청, 교육부 공모에 최종 선정

광주시교육청은 지난 6월 교육부 공모에 참여한 결과, 광주 14개 학교가 '자기주도학습센터' 설치 대상으로 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

광주시교육청.

자기주도학습센터는 학습 여건이 부족한 중·고생에게 공간과 프로그램을 제공하기 위해 올해 처음 도입됐다. 시교육청의 '365-스터디룸'과 유사하게 학습 코디네이터가 상주해 학생별 학습을 지원하며, EBS 강의와 대학생 화상 튜터링도 함께 운영된다.


이번 공모에서 시교육청은 42개 고등학교를 6개 권역으로 나눠 참여했으며, 이 가운데 경신여고 권역과 동신여고 권역 등 2개 권역이 선정됐다.

경신여고 권역에는 광덕고, 광주여고, 광주제일고, 금호고, 금호중앙여고, 상일여고가 포함됐다. 동신여고 권역에는 동신고, 석산고, 수피아여고, 살레시오여고, 조대부고, 조대여고가 참여한다.


시교육청은 각 학교의 365-스터디룸 내 1인실, 다인실, 세미나실 등을 활용해 자기주도학습 공간을 제공하고, EBS 프로그램과 학습 관리 서비스를 지원할 예정이다. 대학생 화상 튜터링은 한국장학재단 '대학생 청소년 교육지원 사업'을 통해 진행되며, 교사들이 학습 코디네이터로 참여해 학생들을 돕는다.


시교육청은 이번에 선정되지 않은 학교에 대해서도 별도의 계획을 수립해 '광주형 자기주도학습센터' 운영 방안을 마련한다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr


