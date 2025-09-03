본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남 퇴직 소방관 건강검진 지원

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.03 15:38

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


도의회 조례안 통과…퇴직 후 10년간 비용 지원

충남도의회 조철기 의원

충남도의회 조철기 의원

AD
원본보기 아이콘

충남 퇴직 소방관이 건강 사각지대에 놓이지 않도록 최대 10년간 특수건강진단 비용이 지원된다.


충남도의회는 3일 제361회 임시회에서 조철기 의원(아산4·더불어민주당)이 대표 발의한 '충청남도 퇴직소방공무원 특수건강진단 등 지원 조례안'이 건설소방위원회를 통과했다고 밝혔다.

현행 제도는 재직 중에는 특수건강진단을 시행하지만, 퇴직 후에는 지원이 끊겨 건강 관리 공백이 발생해왔다.


이번 조례안은 충남에 주소를 두고 10년 이상 근무한 퇴직 소방관에게 퇴직 후 10년간 진단비를 지원하는 내용을 담았다.


단 다른 법령이나 조례에 따라 유사한 검진을 받을 경우 해당 연도 지원은 제외된다.

또 진단 항목 구체화, 진단기관 지정, 신청 절차, 협력체계 구축 등도 포함됐다.


조철기 의원은 "소방관은 유해물질에 상시 노출돼 수년 뒤 암·호흡기질환 등이 발현될 수 있다"며 "국민을 위해 헌신한 소방관이 건강한 노후를 보낼 수 있도록 제도적 기반을 마련한 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기