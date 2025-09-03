충남 퇴직 소방관 건강검진 지원



도의회 조례안 통과…퇴직 후 10년간 비용 지원



충남도의회 조철기 의원 AD 원본보기 아이콘

충남 퇴직 소방관이 건강 사각지대에 놓이지 않도록 최대 10년간 특수건강진단 비용이 지원된다.

충남도의회는 3일 제361회 임시회에서 조철기 의원(아산4·더불어민주당)이 대표 발의한 '충청남도 퇴직소방공무원 특수건강진단 등 지원 조례안'이 건설소방위원회를 통과했다고 밝혔다.

현행 제도는 재직 중에는 특수건강진단을 시행하지만, 퇴직 후에는 지원이 끊겨 건강 관리 공백이 발생해왔다.

이번 조례안은 충남에 주소를 두고 10년 이상 근무한 퇴직 소방관에게 퇴직 후 10년간 진단비를 지원하는 내용을 담았다.

단 다른 법령이나 조례에 따라 유사한 검진을 받을 경우 해당 연도 지원은 제외된다.

또 진단 항목 구체화, 진단기관 지정, 신청 절차, 협력체계 구축 등도 포함됐다.

조철기 의원은 "소방관은 유해물질에 상시 노출돼 수년 뒤 암·호흡기질환 등이 발현될 수 있다"며 "국민을 위해 헌신한 소방관이 건강한 노후를 보낼 수 있도록 제도적 기반을 마련한 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>