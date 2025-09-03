[특징주]SK바이오, 수두백신 글로벌 임상 3상 신청에 4%대↑

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 2,200 등락률 +4.69% 거래량 272,058 전일가 46,950 2025.09.03 15:11 기준 관련기사 SK바이오사이언스, RSV 예방 항체주사 '베이포투스' 심포지엄 개최[특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑[특징주]SK바이오사이언스, 빌게이츠 방한에 3%대↑ 전 종목 시세 보기 close 가 3일 강세다. 글로벌 수두백신 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 자체 개발한 백신 접종 방식을 추가 개발하며 투자자의 관심이 집중된 것으로 보인다.

이날 오후 2시35분 기준 SK바이오사이언스는 전 거래일 대비 2150원(4.58%) 오른 4만9100원에 거래되고 있다.

전날 SK바이오사이언스는 자체 개발 수두백신 스카이바리셀라의 2회 접종 적응증 추가를 위한 글로벌 임상 3상 임상시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 제출했다고 밝히자 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

이번 임상은 국내외 생후 12개월~12세 약 800명을 대상으로 2회 접종해 백신이 몸에서 면역 효과를 유도하는 성질인 면역원성과 안전성을 평가하는 게 목표다.

완료 목표 시점은 2027년이라고 회사는 밝혔다.

시장조사기관 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 글로벌 수두백신 시장은 지난해 약 34억 달러(약 4조7000억원)에서 2034년 약 63억 달러(약 8조8000억원)로 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상된다.

한편, 지난달 20일 SK바이오사이언스는 빌 게이츠의 내한 일정에 맞춰 세계 최대 비영리 재단인 게이츠 재단과 단독으로 만나 글로벌 보건 증진을 위한 협력 방안을 논의한 바 있다.





