하남시, '하남청년 지역유망기업 대탐방' 참여청년 모집

경기 하남시(시장 이현재)가 오는 26일 진행하는 '하남청년 지역유망기업 대탐방' 프로그램에 참여할 미취업 청년 20명을 오는 24일까지 선착순 모집한다고 3일 밝혔다.

'하남청년 지역유망기업 대탐방' 포스터. 하남시 제공

대탐방 프로그램은 청년들의 아이디어를 시정에 반영하는 '하남청년메이트'의 제안을 반영해 마련된 진로 탐색형 현장 체험으로, 지난 7월 IT솔루션 기업 ㈜에어패스 탐방에 이어 두 번째로 진행된다.

이번 방문 기업은 덕풍동에 위치한 글로벌 식품 선도기업 ㈜베이크플러스다. 1994년 설립된 베이크플러스는 프랑스 유가공 전문기업 사벤시아(SAVENCIA) 그룹의 자회사로, 최고급 식품재료 공급과 제과·제빵 기술 전파에 앞장서며 4년 연속 '최우수 고용기업' 인증을 획득하는 등 우수한 기업 문화를 인정받고 있다.

탐방 프로그램은 ▲기업 현장 탐방 및 회사 소개 ▲기업 직무 안내 ▲현직자가 알려주는 이력서 작성법 및 면접 요령 ▲사벤시아 제품 시식 체험 등으로, 실질적인 취업 정보를 얻고 직무를 간접적으로 경험할 수 있는 다채로운 내용으로 구성된다.

이현재 하남시장은 "이번 탐방이 청년들에게는 구직 의욕을 높이고 새로운 도전의 기회를 제공하는 한편, 기업에는 우수 인재를 발굴과 긍정적인 기업 이미지 제고의 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 청년들의 목소리를 적극 반영해 청년들이 살기 좋은 하남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

참여 신청은 오는 24일까지 네이버폼을 통해 온라인 접수하며, 모집 인원은 선착순 20명이다.





하남=이종구 기자



