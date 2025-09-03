[특징주] 삼화콘덴서 19%↑…MLCC 업황 개선 기대감

적층세라믹콘덴서(MLCC) 업황 개선 기대감에 삼화콘덴서 삼화콘덴서 001820 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 4,650 등락률 +17.51% 거래량 1,133,871 전일가 26,550 2025.09.03 10:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼화콘덴서, 2분기 부진한 실적…목표가 ↓"[클릭 e종목]"삼화콘덴서, 실적 개선 속도 제한적…목표가↓"국민연금, 2분기 장바구니에 반도체 소부장·K뷰티·전력주 담았다 전 종목 시세 보기 close 등 관련주 주가가 강세를 보이고 있다.

3일 오전 10시32분 기준 삼화콘덴서 주가는 전날 대비 19.2% 오른 3만1650원을 기록했다. 장중 한때 3만2500원까지 오르며 지난 2월 기록한 연 최고가 3만2800원에 도전하기도 했다. 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 172,300 전일대비 2,400 등락률 +1.41% 거래량 455,209 전일가 169,900 2025.09.03 10:34 기준 관련기사 [클릭 e종목]"MLCC 공급자 우위…삼성전기, 목표가 상향"[클릭 e종목] "삼성전기, 3Q 호실적 전망…MLCC 공급부족"방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF 전 종목 시세 보기 close (1.71%) 등 관련주도 함께 상승세다.

전기 회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 제어하는 MLCC의 수요 확대 기대감이 반영된 것으로 보인다. 2026년에는 공급 부족 가동성까지 점쳐지는 분위기다. 인공지능(AI) 적용 확대로 데이터센터 및 서버에서 전력 사용량이 늘면서 수요가 증가하고, 스마트폰과 PC 영역에서도 AI기기로 교체 수요가 발생할 수 있기 때문이다.

공급은 한정적인 상황에서 수요가 늘면서 가격을 올릴 수 있고, 결국 실적 성장이 가능하다는 분석이 나온다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



